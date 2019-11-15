Ехал на скорости: в Одессе трамвай с пассажирами попал в ДТП. Фотофакт

Трамвай маршрута №7 на ул. Черноморского Казачества в Одессе врезался в технический автомобиль аварийной службы энергохозяйства КП "Одесгорэлектротранс". В этот момент работники проводили ремонт контактной сети над трамвайными рельсами.
Авария произошла по вине водителя трамвая. В ДТП никто не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе "Одесгорэлектротранса".
"Члены комиссии, выехавшие на место происшествия, выяснили, что водитель трамвая не выбрала правильную скорость при прохождении кривой, применила экстренное торможение, но уже не смогла избежать столкновения с автовышкой", – отметили на предприятии.
Facebook Алексея Барановского
ДТП с трамваем в Одессе
Facebook Алексея Барановского
ДТП с трамваем в Одессе
Facebook Алексея Барановского
ДТП с трамваем в Одессе
Вагон трамвая практически не пострадал, в то время как техавтомобиль получил существенные повреждения.
Водитель трамвая отстранена от исполнения обязанностей.
Теперь ее ожидают дисциплинарные санкции.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одним из фигурантов ДТП с авто и трамваем в Киеве оказался скандальный нардеп.
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