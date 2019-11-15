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15 ноября • обновлено в 17:42
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Ехал на скорости: в Одессе трамвай с пассажирами попал в ДТП. Фотофакт

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Трамвай маршрута №7 на ул. Черноморского Казачества в Одессе врезался в технический автомобиль аварийной службы энергохозяйства КП "Одесгорэлектротранс". В этот момент работники проводили ремонт контактной сети над трамвайными рельсами.

Авария произошла по вине водителя трамвая. В ДТП никто не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе "Одесгорэлектротранса".

"Члены комиссии, выехавшие на место происшествия, выяснили, что водитель трамвая не выбрала правильную скорость при прохождении кривой, применила экстренное торможение, но уже не смогла избежать столкновения с автовышкой", – отметили на предприятии.

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Facebook Алексея Барановского

Facebook Алексея Барановского

ДТП с трамваем в Одессе

Facebook Алексея Барановского

Facebook Алексея Барановского

ДТП с трамваем в Одессе

Facebook Алексея Барановского

Facebook Алексея Барановского

ДТП с трамваем в Одессе

Вагон трамвая практически не пострадал, в то время как техавтомобиль получил существенные повреждения.

Водитель трамвая отстранена от исполнения обязанностей.

Теперь ее ожидают дисциплинарные санкции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одним из фигурантов ДТП с авто и трамваем в Киеве оказался скандальный нардеп.

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Место
Украина Одесса
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