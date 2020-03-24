Президент США Дональд Трамп намерен снова открыть экономику страны, несмотря на то, что в стране стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом.

Как передает DailyMail, риторика Трампа сводится к тому, что люди хотят вернуться на работу. В своем Twitter он написал, что на рабочих местах люди будут практиковать социальное дистанцирование, а о пожилых людях будут заботиться. При этом он отметил, что "лечение не должно быть хуже, чем сама проблема".

Советник по экономике Ларри Кудлоу отметил, что зоны высокого риска все еще будут закрыты.

Сам Трамп, передает издание, дал понять, что обеспокоен экономическим падением из-за пандемии. Мол, предприятия закрылись и фондовый рынок упал, уничтожая выгоды, которых добился Трамп с момента вступления на должность.

Трамп на брифинге по COVID-19 AP

"Лечение не должно быть хуже проблемы"

В понедельник, 23 марта, на брифинге в Белом Доме Трамп заявил, что Америка очень скоро будет снова открыта для бизнеса.

"Намного раньше, чем через три или четыре месяца, что кто-то предлагал. Намного раньше. Мы не можем позволить лечению быть хуже самой проблемы", - заявил он.

Через несколько часов после таких заявлений Всемирная организация здравоохранения заявила, что США может стать новым эпицентром болезни, так как сейчас коронавирус распространяется там с огромной скоростью. Только в понедельник было подтверждено более 11 000 новых положительных случаев, а общее число превысило 46 400.

ВОЗ против

К слову, Трамп подтвердил, что американский учёный-медик Энтони Фаучи, который во время пандемии стал одним из самых авторитетных источников в этом вопросе, не согласен с его позицией.

Также на брифинге Трамп заявил, что решение будет принято в течении 15 дней. Это вызвало критику со стороны Тома Инглсби, директора Центра безопасности здравоохранения Джона Хопкинса.

"Коронавирус будет распространяться широко, быстро, ужасно, и миллионы могут погибнуть", - отреагировал он на намерения Трампа открыть экономику.

Динамика распространения COVID-19 в США

Инвесторы не в восторге: "Этот подход не работает"

Не в восторге от заявлений Трампа и инвесторы. Они предполагают, что такое решение только усугубит ситуацию, так как все поняли, что подобный подход сейчас не работает.

"Рынки будут плохо реагировать, потому что узнали, что этот подход не работает. Мы должны прервать экспоненциальный рост с помощью самоизоляции", - сказал Аксель Мерк, директор по инвестициям Merk Investments.

Некоторые эксперты предсказывают, что в США из-за коронавируса может возникнуть безработица до 20 или 30 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США намерены раздать $500 млрд людям на руки.

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