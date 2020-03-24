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24 марта • обновлено в 17:06
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Трамп публично оконфузился на пресс-конференции по коронавирусу. Видео

3.7т
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Президент США Дональд Трамп отошел от координатора по борьбе с COVID-19 администрации США Деборы Биркс, когда та сказала о недомогании на выходных.

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Инцидент произошел на пресс-конференции, посвященной ситуации с распространением коронавируса, передает MSNBC. Там Биркс говорила о персональной ответственности, мол, нужно внимательно следить за своим здоровьем и применять необходимые меры.

"В субботу у меня была небольшая температура", — сказала Дебора Биркс.

Услышав это, Трамп сказал: "О-оу", и отошел на несколько шагов. Но Биркс успокоила его и присутствующих, сказав, что тут же сдала тест и он оказался отрицательным.

"Может, это что-то желудочно-кишечное. Но я исполнительная. Я врач. Я все проверила. Я сдала тест в субботу вечером, и он отрицательный", - продолжила Биркс.

Трамп издал вздох облегчения: "Спасибо, что сказали". Правда, ближе так и не подошел.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Трамп заявил, что применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин и антибиотика азитромицина может спасти американцев от коронавируса.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
вирус
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Derevyanko Oleksii
Derevyanko Oleksii
Ты дурачёк? Видно же что это шутка, юмор такой. Где он осоромився? Наберут дурачков в штат журналистский, мда уж, позорище
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семенов Александр
семенов Александр
2Славаукрайини"... не ?
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