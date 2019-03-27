Трамп признал Голанские высоты за Израилем: в Украине встревожились из-за Крыма

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

Многие страны выступили против решения США, поскольку данные территории являются аннексированными. Опасения возникли и в Украине –эксперты задались вопросом, не является ли это предвестником признания права России на незаконно захваченный Крым.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, чем обернется для Украины такой сценарий.

Голанские высоты

Нетаньяху и Трамп

Согласно результатам проведенного опроса, большинство респондентов (32%) считают, что в свете последних событий Россия воспользуется шансом "легализировать" оккупацию полуострова.

Еще 26% опрошенных выступили с оптимистическим прогнозом: "США – друг Украины. Бояться нечего".

Вместе с тем, 22% украинцев уверены, что решение Трампа станет первым шагом к признанию аннексии Крыма.

Для 12% респондентов название "Голанские высоты" стало открытием. Они выбрали вариант: "О каких землях вообще идет речь?"

Меньше всего (8%) украинцев с опаской выразили мнение, что появилась угроза и Киев обязательно должен осудить американского президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся