Отношение к Трампу и то вимание, которое уделяется его позиции - своего рода феномен. НИ ОБ ОДНОМ президенте США не говорилось столько, сколько о Трампе, особенно за пределами США. В целом это, конечно, материал для историков, когда всё уляжется и выяснится, чем же всё это кончилось, но пока я вижу две составляющие.

Трамп превосходит ВСЕХ политиков (если его вообще можно считать политиком) своей непредсказуемостью и "несистемностью". Лично с моей точки зрения он фигура крайне непривлекательная и тот факт, что он выступил от Республиканской партии является неким парадоксом, который мог быть подготовлен только таким бесхребетным и нерешительным президентом, каким был Обама. Чтобы понять Трампа, как мне кажется, надо учитывать, что он перевернутое зеркальное отражение Обамы. Он ВСЁ делает наоборот - не так как предшественник. С этой точки зрения и надо рассматривать его внутреннюю и в значительной степени международную политику.

Исторических примеров подобной радикальности, смешанной с самолюбованием не так уж и много. У меня всплывает параллель с Нероном. Несмотря на свою успешность Трамп не является "человеком денег" или "человеком власти" типа Сталина или Гитлера. Это "человек шоу" Он самореализуется через то ВПЕЧАТЛЕНИЕ, которое он производит на мир своими не столь даже действиями, сколько заявлениями. Какой традиционный политик будет каждый день публиковать в Твиттере прямо противоречащие друг другу заявления. Как "человек шоу" он понимает, что всякая новость в медиа живет три дня, максимум неделю.

С другой стороны, Трамп сделал в международных отношениях существенно больше, чем все его предшественники после Р.Рейгана - тот, кстати, тоже был человеком весьма артистическим.

Северокорейского лидера, по крайней мере предварительно, он додавил, сказав ему и Пекину нечто такое, что Ын свернул свою вооруженную ядерную программу и прикусил язык.

Украину он поддержал, в то время как другие об этом только говорили. Может быть поддержал не так, чтобы она прямо сейчас могла наступать, но во всяком случае так, что Москва тоже прикусила язык со своими криками о танках на Киев и даже о реализации в полном объеме минского формата любой ценой.

В Сирии он просто испытывает терпение Москвы и вполне возможно провоцирует ее на первый удар, чтобы объявить агрессором.

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В общественном мнении он заложил основы такой русофобии, о которой даже я и мечтать не мог еще полтора года назад. Если результатом этой кампании будет провозглашение России страной - пособником террористических режимов или страной-террористом, то это то, о чем всегда мечтали и говорили подлинные русофобы, в том числе и Ваш покорный слуга.

Однако у него нет целостной стратегии, он не прорабатывает, по крайней мере пока международные ходы как алгоритм реализации бизнес-проекта. В его действиях слишком много импровизации и это полностью согласуется с тем, с чего мы начали разговор о нем. Поэтому предсказывать содержание и особенно сроки реализации тех или иных его заявлений - дело заведомо безнадежное и бессмысленное. Трамп как бы идет на поводу у "общественного мнения" элиты. Убрав запреты и табу, например, на русофобию, он дал реализоваться публично в Конгрессе тем высказываниям, которые существовали "под спудом" и звучали лишь в кулуарах. А потом он скажет: Что вы хотите, я лишь реализовывал то, чего от меня ВСЕ ждали. Это тот политический маневр, которого в свое время не хватило Гитлеру, убежденному в том, что его точку зрения и так разделяет подавляющее большинство "европейских wasp`ов".

При этом Трамп постоянно оставляет как бы приоткрытой для переговоров. Хотите? - Можем поговорить! Он может звонить Путину, даже встретиться с ним. Для него нет ЛИЧНЫХ врагов. Для него есть партнеры на арене, которых надо "додавить", заставить подчиниться. "Дверь для переговоров и примирений открыта, говорит он им. Но эти переговоры и это примирение может состояться только на МОИХ условиях, а вы будет ровно тем, чем Я захочу, чтобы вы были и будете играть ту роль, которую вам отведу.

С Ыном, по крайней мере пока, кажется, получилось. Посмотрим, что получится с Кремлем. Дело ж на самом деле не в санкциях, которые в реальности весьма болезненны, что бы ни говорили Лавров и проплаченные Кремлем экономисты и пропагандисты. Дело в том, чтобы ПОСТОЯННО держать противника в напряжении, ибо ожидание удара и ожидание казни много страшнее самого удара и смерти. Это Трамп знает хорошо. А все его назначения, все его ДЕЙСТВИЯ, а не заявления в Твиттере свидетельствуют о том, что понимание того, что входит в понятие "Make America great again" включает в том числе и демонтаж российской имперской составляющей и, возможно, утилизацию постсоветского пространства. Но "дорожной карты" у него на этот счет нет. Он дождется, когда ее предложат другие и скажет: Я ведь только делал то, что от меня ждал цивилизованный мир!