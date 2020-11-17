Трамп хотел атаковать ядерный объект в Иране – СМИ

Президент США Дональд Трамп 12 ноября хотел нанести удар по ядерному объекту в Иране.

Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на четыре информированных источника. Журналисты предположили, что это мог быть объект в иранском Нетензе, однако представители Белого дома это не прокомментировали.

Трамп во время совещания в овальном кабинете якобы интересовался, реально ли "в ближайшие недели" нанести удар по основному ядерному объекту Ирана. На встрече присутствовали вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Они отговорили президента, подчеркнув высокие риски возникновения широкомасштабного конфликта.

Встреча Трампа с советниками и разговор якобы состоялись после того, как международные инспекторы сообщили о "значительном увеличении запасов ядерных материалов" в Иране.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что американские военнослужащие на авиабазе Айн-аль-Асад на севере Ирака заранее знали об авиаударе, который готовил Иран. Это позволило им укрыться в убежищах за 2,5 часа до атаки, совершенной в ночь на 8 января 2020 года.