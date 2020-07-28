Мать переживает невыносимую боль и боится за отца: детали трагической гибели 3-летнего Мусы Сулейманова

В поселке Строгановка Симферопольского района Крыма два дня искали пропавшего трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусу, на третий – мальчика нашли мертвым в сливной яме возле своего дома. По версии подконтрольной России полиции, ребенок утонул, при вскрытии признаков насильственной смерти не было.

Но некоторые крымские татары не верят, что он мог сам утонуть, так как канализационный люк был прижат огромным камнем, который просто так не сдвинешь. По их мнению, мальчика могли убить из-за давления на отца – оккупанты обвиняют его в "терроризме" и принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир.

Как прошли похороны Мусы Сулейманова и как семья переживает трагедию, выяснял OBOZREVATEL.

Мусу искали в домах и лесах

Адвокат Лилия Гемеджи рассказала OBOZREVATEL, что пропажа мальчика вызвала большой резонанс, поэтому в поисках участвовали не только крымские татары, но и люди других национальностей.

По ее словам, это отчетливо показало, что ярлык "террорист", который навесили на отца ребенка, никоим образом не сыграл. Все, кто следит за процессами и интересуется происходящим, знает, что террористов среди крымских татар никогда не было. "Люди прониклись чужой бедой и консолидировались между собой, чтобы помочь в поисках мальчика", – сказала адвокат.

Похороны Мусы Сулейманова "Крымская солидарность"

В комментарии OBOZREVATEL маркетолог из Крыма Шевкет Семедляев рассказал, что также помогал с поисками, они прочесали местность в радиусе 15 километров. "Отрабатывали лес и поселок. Заходили во все дома и осматривали подвальные помещения. Три раза все осмотрели, но так и не нашли его. По началу все думали, что ребенок ушел, затем – что его похитили из близлежащих домов, а потом – что его похитили и куда-то увезли. А, как оказалось, он все это время был рядом с нами", – отметил он.

По словам адвоката, на похороны съехалось около 5 тысяч людей, а родному отцу не дали попрощаться с сыном.

"Я отправляла ходатайство в приемную ФСБ России, чтобы они дали возможность Руслану Сулейманову проститься со своим ребенком. Лично ездила в Севастополь, в ФСБ, и пыталась через руководство и следователя, который ведет дело моего подзащитного, добиться разрешения. Но из-за большого количества людей, которые прибыли на похоронную процессию, мне отказали", — поделилась она.

Противоречивые версии ЧП

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, смерть мальчика вызывает много вопросов. С ним согласился и заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Как они утверждают, ребенок не мог сдвинуть крышку канализации, которая еще и прижата камнями, это сделали с целью давления на Руслана Сулейманова, которого оккупационная власть обвиняет в "терроризме".

Однако Семедляев заявил, что об умышленном убийстве Муси пишут те, кто не был на месте случившейся трагедии. Вариант, что его не было на месте, а потом подкинули сюда, он не поддерживает. "Это, в принципе, бред. Судмедэкспертиза показала, что была асфиксия от утопления", – сказал крымский татарин.

Он также подчеркнул, что люк от выгребной ямы не был открыт, то есть деревянная крышка с внутренней сторона была мокрая и заросшая мхом. "Эта крышка всегда была закрыта, и, по словам родных, на ней всегда лежал большой камень в 20 кг. Конечно, ребенок его откинуть не мог. Возможно, на тот момент он был открыт", – предположил Семедляев.

Гемеджи также поддержала его мнение. "Не могу отрицать другие версии, их все надо проверять, но склоняюсь к тому, что это был несчастный случай. Мы осматривали фотографии журналистов, которые посещали семью, и на крышке люка всегда стоял большой ракушник. Был ли он в этот день там или нет – очень сложно сказать. Есть версии, что под тяжестью крышки ребенок просто ушел на дно, а крышка случайно захлопнулась", – отметила она.

Поиски Мусы Сулейманова "Крымская солидарность"

С детьми работают психологи

Адвокат рассказала, что после случившейся трагедии с семьей работали психологи. "Мама ребенка старается держаться. Понятно, что потеря причинила ей невыносимую боль. К тому же, она очень переживает, как отреагирует отец, который сейчас находится в следственном изоляторе", – отметила Гемеджи.

По ее словам, кроме погибшего Мусы, в семье осталось еще трое детей – два мальчика 14 и 10 лет) и пятилетняя девочка.

"Сестра, скорее всего, не осознает потери братика. Десятилетний ребенок, на мой взгляд, пока отрицает, с ним работает психолог. Но он пока замкнулся и необходимо дополнительно работать. Старший понимает, что происходит, но держится", – поделилась Гемеджи.

Адвокат также добавила, что они живут в одном доме с родителями Руслана Сулейманова, его мама сильно болеет из-за порока сердца.

"Мать мальчика Эльзара вынуждена ухаживать и за родителями, и за своими малолетними детьми. Им иногда помогают волонтеры как финансово, так и по хозяйству. Напомню, что вместе с Русланом арестовали и его родного брата Эскендера, который жил вместе с ними", – уточнила она.