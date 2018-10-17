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Трагедия в Керчи: на границе Украины пошли на беспрецедентные меры

32.3тЧитать материал на украинском

Украинские пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрыва в политехническом колледже в Керчи. Как известно, в результате инцидента погибло по меньшей мере 18 человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. Уточняется, что на такой шаг пришлось пойти ради предотвращения любых провокаций.

"Прежде всего меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, которые пересекают админграницу, и личного состава. Основное внимание персонала, который несет службу в контрольных пунктах и осуществляет непосредственную охрану административной границы, акцентировано на разоблачении и недопущении перемещения запрещенных предметов", - сказано в сообщении.

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Место взрыва в Керчи

Место взрыва в Керчи

Также усилены наряды и военное наблюдение, организовано взаимодействие с правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи днем, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже. При взрыве погибли 18 человек, около 50 пострадали.

В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объекты
пограничники УкраинаКрымвзрыв
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Пока кацапов не было Крым НЕ ВЗРЫВАЛСЯ! И в Украине НЕ БЫЛО ВОЙНЫ! Всё зло - от рф! Это очевидно всем!
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях, а теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Кузин Геннадий, пока вас, кацапов, не было Крым НЕ ВЗРЫВАЛСЯ! И в Украине НЕ БЫЛО ВОЙНЫ! Всё зло - от рф! Это очевидно всем!
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Такие свирепые комменты от русских богатырей интернета....Поднимите зад и отомстите....Или этот самый зад сжимается от страха при мысли взять в руки оружие?Езжайте в ДНР и ,как большинство приезжих и местных бойцов попробуйте отомстить за всех русских?Слабо?Тогда молча переваривайте всё происшедшее и ешьте сопли.
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