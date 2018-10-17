Трагедия в Керчи: на границе Украины пошли на беспрецедентные меры

Украинские пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрыва в политехническом колледже в Керчи. Как известно, в результате инцидента погибло по меньшей мере 18 человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. Уточняется, что на такой шаг пришлось пойти ради предотвращения любых провокаций.

"Прежде всего меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, которые пересекают админграницу, и личного состава. Основное внимание персонала, который несет службу в контрольных пунктах и осуществляет непосредственную охрану административной границы, акцентировано на разоблачении и недопущении перемещения запрещенных предметов", - сказано в сообщении.

Место взрыва в Керчи

Также усилены наряды и военное наблюдение, организовано взаимодействие с правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи днем, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже. При взрыве погибли 18 человек, около 50 пострадали.

В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым.