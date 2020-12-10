Трагедия Ан-26 в Чугуеве: аэродром снова откроют для полетов курсантов
До конца текущей недели аэродром в Чугуеве Харьковской области возобновит полеты курсантов на Ан-26. В сентябре 2020 года возле него разбился самолет с курсантами, во время крушения погибли 25 человек.
Об этом сообщил заместитель начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба Константин Васюта, пишет "Суспільне".
"В ближайшие дни аэродром "Чугуев" будет открыт для обучения курсантов. Для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов, которые являются офицерами, аэродром "Чугуев" работал. Для них запрета на полеты не было", – сказал Васюта.
Соответствующее разрешение ХНУВС получил от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.
"Курсанты 1-2 курса продолжают обучение на легкомоторных самолетах по всей Украине, курсанты выпускного курса продолжают на боевых самолетах по всей территории Украины в военных частях Воздушных сил", – отметил Васюта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Впрочем, в Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Впоследствии Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.
20 октября стало известно, что Кабинет министров и Министерство обороны Украины в частности осуществили выплату компенсаций семьям курсантов, погибших в авиакатастрофе Ан-26Ш под Чугуевом на Харьковщине.
В Кабмине окончательно озвучили причины катастрофы Ан-26.