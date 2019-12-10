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11 декабря • обновлено в 01:58
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"Трафика нет, а заплаты есть": в сети показали разрушающийся Крымский мост

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В оккупированном Россией Крыму на мосту через Керченский пролив уже появились "залатанные" участки дороги.

Об этом в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Странная скрепа. Трафика нет, а заплаты уже есть на асфальте", – говорится в сообщении.

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Пользователи сети шутили, что Крымский мост это "как седьмая степень носков – запах есть, носков нет".

Крымский мост

Крымский мост

Скриншот

"Трафика нет, а заплаты есть": в сети показали разрушающийся Крымский мост

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Тег
Крым
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А в микроскоп роксолана не пробовала мост изучать? Tyпое, провинциальное, рагулячье селючество. И зависть до скрежета зубовного.
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