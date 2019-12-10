"Трафика нет, а заплаты есть": в сети показали разрушающийся Крымский мост

В оккупированном Россией Крыму на мосту через Керченский пролив уже появились "залатанные" участки дороги.

Об этом в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Странная скрепа. Трафика нет, а заплаты уже есть на асфальте", – говорится в сообщении.

Пользователи сети шутили, что Крымский мост это "как седьмая степень носков – запах есть, носков нет".

Крымский мост Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.

16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда началась в сентябре и проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Оккупанты продали более 80% билетов на первые поезда, которые пойдут из Москвы в Симферополь и обратно.

Позже сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту.

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