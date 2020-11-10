Товары бренда Nike на Kasta.ua с выгодным кэшбэком

Nike – легендарный, зародившийся в США бренд одежды, обуви и аксессуаров, который успел завоевать огромную популярность во всем мире. Интересная история этой торговой марки берет свое начало еще в 60-х годах прошлого столетия.

В 1964 году Фил Найт – обычный студент, активно участвовавший в спортивных соревнованиях по бегу, основал фирму под названием Blue Ribbon Sports. Как никто другой, он понимал роль надежных и удобных кроссовок в подобном виде спорта, а также то, что деньги на хорошую обувь есть далеко не у каждого начинающего спортсмена. Недорогие же варианты того времени совсем не отвечали завышенным требованиям.

Во время студенчества Найт стал активным слушателем лекций по маркетингу. Они очень помогли ему составить выгодный, перспективный бизнес-план, который он в дальнейшем успешно применил во время учреждения и развития собственной компании. Поначалу его фирма поставляла обувь из стран Азии на американский континент. При этом основная выгода предприятия была в том, что изготовление подобных продуктов в Азии требовало гораздо меньших затрат капитала, чем в США.

Спустя некоторое время Найту стал активно помогать его спортивный тренер. Сделав совместный вклад по 500 долларов каждый, они приобрели 300 пар спортивной обуви у популярной уже тогда японской корпорации ASICS, носившей в то время имя Onitsuka Tiger. Поскольку тогда начинающие предприниматели не располагали торговым помещением, Найт стал реализовывать купленный товар, разъезжая по городу на небольшом грузовике. Его усилия оказались на редкость успешными: очень быстро из небольшой торговой точки компания выросла до уровня серьезного игрока, располагающего своими производственными мощностями.

Рождением логотипа Nike следует считать 1971 год. Его создателем была студентка Портлендского университета Каролин Дэвидсон, делающая первые успехи в дизайне. Спустя 7 лет производитель обуви получил свое нынешнее имя.

В 1975 году Биллом Бауэрманом был предложен совершенно новый на то время вариант кроссовок с рифленым основанием. Примечательно, что эта идея пришла ему в голову, когда он во время завтрака просто смотрел на вафельницу. Подобная инновация позволила подошве новой обуви не скользить, делала ее носку более приятной и безопасной. Это важное изобретение стало ключом к новому успеху корпорации, и к началу 80-х годов Nike удалось заполучить не менее половины всего мирового рынка спортивной обуви.

Еще одним переломным моментом, способствующим лидерству компании на мировой арене, стало производство известной линейки спортивных кроссовок Nike Air. Изюминкой этого изобретения является безупречная амортизация. Технология была предложена одним из бывших авиационных специалистов NASA. Подошва изделий была дополнительно оснащена воздушной прокладкой, амортизирующей нагрузку на стопу во время прыжков и бега. Чаще всего такую обувь покупали спортсмены, занимающиеся баскетболом.

С 1979 года компания начинает успешное производство одежды, которая так же, как и обувь, быстро завоевала мировой рынок. Сегодня наряду с изделиями для профессионального спорта среди предложений компании хватает предметов гардероба в повседневном стиле.

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