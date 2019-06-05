Филарет задумал бунт против ПЦУ: чем это грозит

Почетный патриарх Филарет имеет право созвать Поместный собор, но "не как патриарх Киевского патриархата, а просто как товарищ Денисенко".

"Поскольку у нас страна свободных людей, он свободен это делать", - сказала OBOZREVATEL доктор философских наук Людмила Филипович.

В контексте намерения почетного патриарха она заметила: "Он высказывает не только свою точку зрения. Он аккумулировал точку зрения определенной части нашего украинского общества, в частности, православного его сегмента, и в такой концентрированной форме выдает в виде желания восстановить Киевский патриархат".

Патриарх Филарет во время пасхального богослужения 112 Украина

В то же время эксперт добавила: "Имеет ли эта идея какие-то перспективы? Я думаю, что нет". В подтверждение своих слов она напомнила о том, что "архиереи не приехали на братскую беседу в день святого Макария, и что написали письма несогласия с некоторыми его административными решениями. Это свидетельствует в пользу того, что новая Православная церковь Украины определилась, с кем она будет в будущем".

По оценкам Филипович, если собор, созванный Филаретом, примет решение о восстановлении Киевского патриархата, "это не будет значить ничего для православной канонической жизни. Это может значить что-то для тех верующих и клириков, которые поддерживают Филарета".

Отвечая на вопрос, могут ли такие действия навредить ПЦУ, эксперт заверила: "Реально – нет. Единственное, к чему они приводят - к разброду и шатаниям. Возникают разнообразные идеи и предположения".

"Я думаю, что сегодня ПЦУ как никогда солидарна в том, что надо развиваться по той дорожной карте, которая определена Томосом, который мы получили от Константинопольского патриарха", - резюмировала она.

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