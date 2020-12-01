Киевский бизнесмен о "подвешенном" локдауне: нет управляющих с яйцами, медицину поставили на колени

Полный локдаун в Украине нужно было ввести еще неделю-полторы назад, однако у власти не хватило на это решимости.

Правительство просто "подвесило"ситуацию с карантинными ограничениями, заявил бизнесмен, экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко, пишет "Гордон". А приурочить локдаун к какой-то конкретной дате – это абсурдная идея, считает он.

По его мнению, в правительстве нет руководителей "с яйцами", готовых брать на себя ответственность.

"Локдаун вводится, когда близок коллапс системы здравоохранения. Все, кто сегодня находится в медицинской среде, четко понимают, что реанимации уже на грани коллапса, потому что не хватает коек даже в городах-миллионниках. А райцентры на грани коллапса из-за нехватки обычных стационарных коек, подключенных к кислороду", – сказал бизнесмен.

Власть не должна обсуждать, к чему приурочить карантин – к выходному дню, Новому году или еще чему-то, заявил он.

"Они должны говорить, что локдаун нужно вводить с такого числа, потому что мы не справляемся, у нас не хватает коек с кислородом, врачи валятся с ног. У нас любят открывать объекты или вручать награды в честь какого-то праздника. И сейчас аналогичная ситуация – мы ищем дату для введения локдауна. Я считаю, это абсурд", – отметил Давиденко.

Он сказал, что система здравоохранения может и не выдержать до 25 декабря.

"Мы все обыватели. Мы не обладаем статистическим инсайдом, как Минздрав, Офис президента и СНБО. Сказать, наша математическая модель показала, что 25 декабря надо закрыться, – это позиция. А закрыться к Рождеству – это не позиция", – уточнил он.

По его мнению, в Украине уже неделю-полторы как должны были ввести тотальный локдаун.

"Мы бы спокойно его прожили, не поставили бы систему медицины на колени и к 15 декабря вышли из карантина, успели бы еще заработать и уйти на новогодние праздники, которые характеризуются очень низкой активностью людей. Украинцы и так будут сидеть до 7 января дома. Для этого не надо вводить карантин", – считает он.

Власть не хочет брать на себя ответственность и закрывать страну, сказал он.

"Нет управляющих с яйцами. Нет того, кто готов взять ответственность. Когда ты находишься в бизнесе, ты все время вынужден принимать решения (популярные и непопулярные). Руководители привыкли ежедневно десятки раз брать на себя ответственность – перед акционерами, собственниками, сотрудниками и их семьями. Поэтому тебя ценят. А туда (во власть, – ред.) волной вынесло аферистов, которые не в состоянии принимать решения. Мы это видим. Даже если ошиблись, доведите начатое до конца. Они просто не принимают никаких решений, а подвешивают ситуацию. На узелки подвешивают кучу проблем, и все они висят. С локдауном аналогичная ситуация", – заявил Давиденко.

Что происходит при локдауне?

В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан.

Не работают практически все предприятия, учреждения и организации, в том числе образовательные, развлекательные, спортивные, заведения общепита (могут работать только на доставку или продавать еду на вынос) и т.д.

Сотрудников предприятий, организаций и учреждений максимально переводят на работу в онлайн-режиме.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 будет введен в любом случае. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Пока власть оговаривает точную дату: это произойдет либо в декабре, то ли со 2 января, сказал он.

Ранее появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский намерен ввести в Украине локдаун только с 2 января 2021 года, чтобы дать возможность звездам, в том числе "Квартала 95", отработать новогодние корпоративы.