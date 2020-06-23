Тотальный карантин в Украине разрушит экономику, – Шмыгаль

Возвращение к тотальному карантину в Украине спровоцирует "более катастрофические последствия, чем просто коронавирус".

Об этом премьер-министр украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью, видео которого опубликовал на своей странице в Facebook. Премьер сказал, что украинцы рано расслабились и перестали бояться коронавируса.

"Полный карантин – он разрушает экономику и может привести к еще более фатальным последствиям, чем просто коронавирус. Поэтому Украина использует модель адаптивного карантина. Европа тоже называет такие модели локальными карантинами", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что уже неделю в украине растет количество заболевших COVID-19, и для того, чтобы сейчас не получить новую волну коронавируса, как в Испании или Италии, необходимо принимать меры.

Премьер призвал украинцев соблюдать социальную дистанцию, носить в помещениях маски и пользоваться антисептиками.

По словам главы Кабмина, чтобы не допустить катастрофического развития эпидемии и спасти жизни людей, правительству пришлось пойти на более жесткие меры – штрафовать граждан и бизнес за несоблюдение карантина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Шмыгаль заявил, что в Украине карантин затянется на два года. Если полностью снять все ограничения, количество зараженных коронавирусом взлетит в несколько раз.