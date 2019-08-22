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Торжества ко Дню Независимости: на репетиции в Киеве заметили неприятный "сюрприз". Фото и видео

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В Киеве в четверг, 22 августа, прошла репетиция Шествия Достоинства, приуроченного ко Дню Независимости Украины.

Соответствующие фото и видео предстоящих торжеств опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Репетиция началась с Аллеи Героев Небесной Сотни. Сначала режиссер мероприятия Алан Бадоев повторил программу с детьми и курсантами Киевского военного лицея.

Затем начали репетицию своей части военные оркестры, представители правоохранительных органов, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие участники.

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В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

Укринформ

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

Укринформ

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

Укринформ

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

Укринформ

Как уточнила пресс-служба КГГА, репетиция продлится до 23:00. В связи с этим будет ограничено движение по улицам Крещатик и Михайловская.

При этом, в центре Киева заметили неприятный "сюрприз": на фото на улице Институтская попал водомет, который стоял там же зимой 2014 года во времена Евромайдана.

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

24 канал

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

24 канал

В Киеве готовятся к Шествию Достоинства

В Киеве готовятся к Шествию Достоинства

24 канал

В Киеве заметили неприятный сюрприз ко Дню Независимости

В Киеве заметили неприятный сюрприз ко Дню Независимости

24 канал

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

Укринформ

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

Укринформ

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

Укринформ

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

Укринформ

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

В Киеве прошла репетиция Шествия Достоинства

Укринформ

По данным "Укринформа", 24 августа участники мероприятия сначала почтят память погибших Героев минутой молчания и возложат цветы на Алее Небесной Сотни. В Шествии Достоинства примут участие родные и близкие погибших защитников Украины, ветераны АТО, представители общественности.

На площади Независмости поднимут Национальный флаг. Народная артистка Украины Тина Кароль и оперные певицы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева исполнят государственный гимн.

Состоится также награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее заявил о намерении отказаться от проведения военного парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировалипетицию с требованием провести парад. Ветераны АТО пообещали организовать собственный парад без участия властей.

После этого глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада Шествие Достоинства, в котором должны принять участие представители разных родов войск ВСУ, ветераны АТО, а также "медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры".

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Темы
День Независимости Парад на День Независимости
Место
Украина Киев
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Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: В данный момент высокопоставленные адепты майдана уже убедились, что Зеленский имеет желание остановить гражданскую войну в Украине, поэтому они дали задание силовым структурам ФИЗИЧЕСКИ УСТРАНИТЬ или, хотя бы, ЗАПУГАТЬ Зеленского, чтобы тот отменил свои планы по политическому урегулированию военного конфликта в Донбассе. Если это не удастся, то украинские нацисты устроят массовую провокацию с многочисленными человеческими жертвами во время государственных праздников. Готовя свои ПРЕСТУПЛЕНИЯ, апологеты майдановского нацизма и поддерживающие их западные спецслужбы пойдут на ЛЮБЫЕ действия, ради сохранения существующего кровопролития в Украине..
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