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"Торонто – столица Канады?" У Зеленского опозорились с заграничным визитом

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В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского опубликовали анонс его визита в Канаду, перепутав столицу Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.

На это обратила внимание в Facebook вице-спикер верховной Рады Ирина Геращенко, опубликовав подтверждающий скриншот, который успел сделать Александр Черевко.

"Ко вниманию пресс-службы президента. Столица Канады Оттава. Не Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии. Негоже, чтобы на сайте президента сутки висела инфа, что Торонто это "столица Канады"... На самом деле, это яркий маркер, новые лица не всегда компетентные и профессиональные, даже если работали в западных медиа и имеют диплом", – написала Геращенко.

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"Торонто – столица Канады?" У Зеленского опозорились с заграничным визитом

Скриншот

В пресс-службе президента вскоре исправили ошибку, заменив формулировку "столица Канады" на "столица провинции Онтарио".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Геращенко же в ответ "на всякий случай" устроила ликбез для пресс-службы главы государства и напомнила названия столиц нескольких стран.

"Столица Турции – Анкара, а не Стамбул. Столица США – Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало ли куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо", – отметила она.

Пользователи в комментариях бурно отреагировали на промах команды Зеленского. "Объясните еще, что Австрия и Австралия – разные страны", "Чем дальше, тем грустнее", "Недалекие", "Рукалицо", "Подарите им атлас!" – написали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский опозорился в видеопоздравлении с Днем Конституции, заявив, что дети не являются гражданами Украины.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Сумно і не тому,що Зеленський і його команда НЕУЧИ,монополісти одного знання,як розвести Лохів-Сумно,що ці ЛОХИ їх підтримують. Їх багато і вони ненавидять представників 25%, для них МОВА,АРМІЯ рідної КРАЇНИ,МОВА-нище в ієрархії цінностей,ніж забитий їжею холодильник,або,взагалі,не знають цієї Тріади.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
Трампу можна,почему Зеленскому нельзя..
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
А чем зеленские не опозорились??? Что ни шаг - то позор!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Serov Oleg, Путеном переймайся,чухонь.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Гавриш Лариса, гаврош,вперед на баррикады,свергать клоуна
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