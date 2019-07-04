"Торонто – столица Канады?" У Зеленского опозорились с заграничным визитом

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского опубликовали анонс его визита в Канаду, перепутав столицу Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.

На это обратила внимание в Facebook вице-спикер верховной Рады Ирина Геращенко, опубликовав подтверждающий скриншот, который успел сделать Александр Черевко.

"Ко вниманию пресс-службы президента. Столица Канады – Оттава. Не Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии. Негоже, чтобы на сайте президента сутки висела инфа, что Торонто – это "столица Канады"... На самом деле, это яркий маркер, новые лица – не всегда компетентные и профессиональные, даже если работали в западных медиа и имеют диплом", – написала Геращенко.

Скриншот

В пресс-службе президента вскоре исправили ошибку, заменив формулировку "столица Канады" на "столица провинции Онтарио".

Владимир Зеленский

Геращенко же в ответ "на всякий случай" устроила ликбез для пресс-службы главы государства и напомнила названия столиц нескольких стран.

"Столица Турции – Анкара, а не Стамбул. Столица США – Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало ли куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо", – отметила она.

Пользователи в комментариях бурно отреагировали на промах команды Зеленского. "Объясните еще, что Австрия и Австралия – разные страны", "Чем дальше, тем грустнее", "Недалекие", "Рукалицо", "Подарите им атлас!" – написали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский опозорился в видеопоздравлении с Днем Конституции, заявив, что дети не являются гражданами Украины.

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