Поселок под Херсоном накрыл торнадо, пострадали десятки домов. Фото и видео

В Херсонской области 27 сентября пронесся торнадо, который зацепил поселок Великая Александровка и прилегающие окрестности.

Об этом в Facebook сообщил метеоролог Игорь Кибальчич. Как пишет kavun.city, ветром сорвало крышу местной школы, разбило окна (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Торнадо в Херсонской области. Facebook / Игорь Кибальчич

Необычное для Украины природное явление успели снять на фото. Facebook / Игорь Кибальчич

В населенном пункте повалило 47 деревьев, повредило 38 домов. Непогода оставила жителей поселка без света и газа.

Школа после торнадо. kavun.city

Кибальчич отметил, что стихия имела мезоциклонное происхождение и возникла на контрастном холодном фронте.

По его словам, исходя из разрушений и видеозаписей очевидцев, интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже слабый EF-3 по шкале Фуджиты.

Скрин видео

Соответствующие скорости ветра составляют примерно 55-65 м/с. При этом на видео видно, как ураган снес крыши с домов и заборы.

Торнадо накрыло населенный пункт. Facebook / Игорь Кибальчич

Торнадо возле поселка. Facebook / Игорь Кибальчич

Десятки домов пострадали. Facebook / Игорь Кибальчич

Поваленное дерево упало на автомобиль. Портал 0552

Видео с торнадо:

Последствия непогоды:

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в последние дни сентября Украину накроет новый циклон, который принесет дожди и похолодание. Однако на выходных, 3-4 октября, погода снова улучшится, обещают синоптики.