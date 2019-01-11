''Топят дровами!'' Беглый экс-регионал выдал фейк о ''замерзающей'' Украине

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник выступил с маразматичным заявлением о том, что большинство украинцев якобы вынужденны переходить на отопление дровами из-за слишком дорогого газа.

По его словам, росту тарифов активно способствуют США, заинтересованные в том, чтобы Украина и остальные европейские страны покупали у них голубое топливо по заоблачным ценам. Своими нетрезвыми фантазиями предатель Родины поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Олейник Скриншот видео

"Американцы давно уже готовят Украину, чтобы покупали их дорогой газ. Поэтому запретить "Северный поток", "Южный поток", чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и прийти к европейцам, сказав: "Ребята, а другого выхода нет, вам придется покупать сжиженный газ". Поэтому когда приезжал и Ющенко, и Тимошенко сюда и говорили: "Нам не подходит дешевая цена" — это было сделано для того, чтобы поднять до цены американского газа. И вот готовят Украину на переход на дрова. Вот многие украинцы уже топят дровами!" — высказался неадекватный Олейник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник заявлял, что Германия согласилась на строительство выгодного России газопровода "Северный поток-2" из-за того, что Украина якобы может развалиться как государство. По его мнению, страна боится остаться без снабжения голубым топливом, поэтому изучает перспективы Украины.