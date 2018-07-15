Если кто не в курсе, то гражданская война в Украине - это когда люди с русскими паспортами и русским оружием указывают как жить Украинцам, на каком языке разговаривать и с кем дружить, а с кем не дружить. Также гражданской войной в Украине можно назвать мародерство со стороны людей с паспортами рф, которые вывозят целые заводы в немытую. Рф тут ни при чем, ихтамнет и все такое. Вопрос к тем, кого рожали в борисоглебске на чертовом колесе: напомните, сколько заводов с территории Украины было вывезено в Америку с 2014 года?

Ну, а пока особи с интеллектом табуретки плюются желчью, я расскажу, как русские грабили завод Топаз в Донецке. Не солдаты НАТО, не американцы, а именно типа братья. Поехали.

Преамбула. Завод Топаз в Донецке выпускал средства радиотехнической разведки, в частности ПВО. Он выпускал всем известные Кольчуги, стоимость которых за штуку на 2011 год была 24 млн долларов.

Когда в 2014 году орки с Гиркиным во главе пришли со Славянска в Донецк, было на заводе Топаз полуготовых 4 штуки Кольчуги. Чтоб было понятно всю серьезность завода: некоторые детали Кольчуги облучались на специальных станках. Для облучения деталей на Топазе был целых цех этих новых станков +8 старых.

Когда банда Гиркина зашла в Донецк, завод продолжал работать, люди ходили на работу по пропускам, несмотря на бои в районе ДАПа. Но потом на завод пришли непонятные люди без знаков различий и, ничего не объяснив, арестовали руководство завода. Некоторым сотрудникам сказали остаться, ибо они будут помогать асвабаждать завод от НАТО. Ну то есть грузить в ящики оборудование Топаза, ибо Хунта может обстрелять завод и вызвать радиацию в городе.

Первым в рф поехал секретный сборочный цех, на котором изготовляли чипы, радиоплаты и все, что касалось радиоперехвата. Солдатам НАТО не должно ничего достаться, твердили непонятные люди с акающим акцентом.

Кстати, врядли рос сми хоть раз сказали о том, что кроме оборудования, в рф вывезли работников завода. На Топазе работали 140 человек, но 50 сказали, что они вместе с оборудованием уедут в рф.

Упаковывался Топаз по списку, за этим следили сотрудники радиологической службы рф,офицеры. В течение трех месяцев секретный цех упаковали в ящики. За 2 месяца были разобраны и полностью упакованы радиологические комплексы, из рф для этого спецом привезли костюмы.

Что касается самих Кольчуг, то их разобрали по винтикам американцы. Ну то есть солдаты НАТО. Ну то есть разобрали и повезли от солдат НАТО в рф.

Процессом воровства завода руководил тоже американец. Точнее генерал Приднестровья по фамилии Петровский, он лично контролировал асвабаждение завода. Он же позже в Донецке занимал должность в так называемом мгб разведки дыныры.

По большому счету, за полгода упаковали с Топаза более 1500 ящиков весом до 5 тонн и 800 ящиков с меньшим весом. Все поехало в Вашингтон американским хозяевам. Тьфу, б*я, не так. Все поехало в е*еня рф, чтоб геям не досталось.

Вывезли тупо все с Топаза: золото, медь, платину, специальные напылители, полупроводники,станки, цех. А,все то что касалось сборки ПВО, лабораторию радиологии и исследований, которая занималась полупроводниками для новых радиомашин и документацию к ним. Потом бывший генерал Приднестровья отправил рабочих Топаза вслед за заводом, где-то в среднюю полосу рф, сказав цивильным, что в немытой будет все збс,их встретят. Рабочие собрали шмотки и семьями поехали вслед за заводом. После того этих людей никто не видел и ничего о них не слышал.

Кольчуги перед асвабаждением были на Топазе на 70% готовые и собраны. В июне некоторые Украина успела вывезти, но 4 вынуждена была оставить, ибо не была готова ходовая часть. Так что русские оккупанты прикурили неслабо, нормальненько так асвабадили.

Кстати, рос сми не рассказывали наверное, как именно захватывали под контроль Топаз? Странно... О таком подвиге и доблести следует рассказывать, тут есть чем гордиться. Сидите короче и записывайте: подганяешь к заводу по периметру Нонны и БТРы ,ставишь ультиматум: или сдаетесь,или пиз*ец вам всем и заводу тоже. Оцените изящность и блестящую стратегию, Кутузов из зависти лично готов б выковырял себе второй глаз ,если б услышал такой гениальный план.

Если кто заметил,то по заводу Топаз всУ особо и не стреляли ни разу. Причина тому проста: антенны Кольчуг облучали изотопами и альфа-бета лучами. Радиация хоть и не большая,но при взрыве и пылью строительной могла накрыть район полностью при попадании. Этим до сих пор пользуются асвабадитили, на территории завода до сих пор стоИт тяжелая артиллерия ,которая стреляет по всУ и по городу,имитируя ответку.

Кстати, генерал Петровский, он же Хмурый, он же друган Миши Пореченкова и Охлобыстина, руководил вывозом станков из завода Точмаш и причастен к гибели МН17. Странная гражданская война, не так ли? Завод разбирают, грабят и перевозят в рф русские, гробы идут в рф, воюют русским оружием русские кадровые военные, но россия тут вообще не при делах. Кажется кто-то врет и не краснеет. Интересно, кто же это?

Ну и последнее. Расскажу про то, как чужими руками разобрать завод под опись и вывезти. Захватываешь завод, угрожая гражданским смертью, захватываешь документацию. Потом тупо падаешь на телефон и обзваниваешь всех работников завода, мол - приходите, пожалуйста, на работу, нужно срочно сделать опись имущества, ибо Хунта праклятая может размбомбить завод. Лох гражданский приходит на завод, а ты ему такой:- хооооп! Финт ушами получи! Разбирай завод, холоп, иначе Хунта разбомбит,а ты сдохнешь без зарплаты. Ну или пристрелят тебя, если будешь патриота включать. Бля*ь, Жуков плакал бы от зависти и военной хитрости, согласитесь.

Мораль: неуважаемые поклонники рыфы,которые работают вне оккупации на больших заводах типу Топаза,если вы думаете,что с приходом рф в ваши города с вашими заводом не случится тоже самое,что с Топазом- вы ошибаетесь. Вывезут все, вам оставят тупо голые стены. Не верите? Приезжайте в оккупированный Донецк и посмотрите лично на то, как рф асвабадила Донецк от завода.

Все, конец пьесы. А теперь можно доказывать, что если б русские не спиз*или завод в Донецке, он бы достался солдатам НАТО

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

https://ru.bellingcat.com/ novosti/russia/2017/02/15/ khmury-ru/