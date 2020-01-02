"Я не л*х, анал-табу и стриптизерши": топ-скандальных новостей за 2019 год

Уходящий 2019 год для Украины ознаменовался рядом важнейших событий и новостей, которые освещались украинскими и мировыми СМИ. Но не едиными серьезными, будь то политическими, или экономическими сообщениями, пестрили заголовки новостных сайтов.

Анал-табу и секс на новом матрасе, "черти" в горсовете, стриптизерши в НБУ, "я не лох" от Владимира Зеленского, и это далеко не все яркие новости, над которыми смеялись украинцы и массово обсуждали их в сети.

OBOZREVATEL предлагает вам подборку самых ярких и читаемых треш-новостей за последний год.

Зеленский и черти

Естественно, самым главным событием уходящего года, стали очередные выборы президента Украины, на которых неожиданно для многих выиграл комик Владимир Зеленский. Вполне логично, что СМИ следят за каждым шагом новоизбранного главы государства, который между тем "радует" журналистов громкими и скандальными заявлениями.

Владимир Зеленский УНИАН

Буквально спустя пару месяцев после инаугурации, во время своего визита на Киевщину Зеленский со словами "выйди от сюда, разбойник" выгнал из зала совещаний секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

"Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то про человека, который очень много кричит. Я в своем возрасте, мне 42 года, видел очень много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член "Батьківщини", секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по ч. 3 ст.142 УК Украины "Разбой", связанный с причинением тяжких телесных повреждений... Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - еxit. Идите", – сорвался Зеленский.

Однако Годунок не согласился с ним и вступил в словесную перепалку. "Смски ему дают читать, глупости всякие!" - сказал он, вспомнив слова во время инаугурации, что "все мы президенты".

Зеленский ответил: "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи". Далее заседание продолжилось без чиновника, но в конце президент вновь о нем вспомнил, сказав: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта".

Эта фраза стала вирусной в интернете, дав почву для народного творчества.

"Добкин-младший отдыхает"

На очередном совещании, только уже на Закарпатье, украинцы заприметили довольно странное поведение Зеленского. В сеть начали сливать видео, под которым многие пользователи стали предполагать, что поведение главы государства связано с якобы приемом наркотических веществ.

На кадрах видно, как президент на фоне остальных спикеров нервно ерзает на стуле, несколько раз захотел выпить воды, а также особое внимание привлекает его уставшее лицо. Исходя из этого в сети и поставили Зеленскому соответствующий "диагноз", проигнорировав версии усталости или недомогания.

"Вот это его штырит", "Добкин-младший отдыхает", "Либо с бодуна, либо после кайфа", "под кайфом 100%", "реально торчок, тут только слепой не увидит", - пишут в сети.

"Я не лох"

Эта фраза, пожалуй, стала самой крылатой в списке украинского президента после "чертей". А все случилось во время поездки Зеленского в поселок Золотое – один из участков разведения войск на Донбассе. На месте находились добровольцы АТО, которые выступали против отвода сил и средств, их встреча сопровождалась скандальным диалогом.

В эмоциональном разговоре с ветераном полка "Азов" и политиком от партии Национальный корпус Денисом Янтарем Зеленский грубо ответил военному и потребовал убрать оружие из поселка.

Владимир Зеленский "Лига.net"

Все началось с того, что ветеран спросил у Зеленского, планирует ли он встретиться с участниками акции "Нет капитуляции", однако президент заявил: "Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему".

Мендель и суржик

Пресс-секретарь не отстает от своего работодателя, а порой и дает ему фору то и дело попадая в очередные скандалы. В основном свои претензии к Юлии Мендель высказывают журналисты украинских СМИ, так как пресс-секретарь неоднократно попадалась на абсолютно хамском поведении с представителями прессы.

Юлия Мендель УНИАН

Так один из первых скандалов разгорелся под постом "5 канала" в Twitter. Находясь вместе с главой государства в Брюсселе, Мендель публиковала его заявления на официальных страницах в соцсетях. При этом, в Facebook публикации в основном были изложены на украинском, а в Twitter – на английском языке.

Под заявлением Зеленского о ПриватБанке журналисты попросили Мендель перевести текст на украинский. "Чтоб не возникало "мєня нє так понялі, журналісти нєправільно пєрєвєлі", – написали в Twitter.

"As for Privatbank, I will protect only the state, only citizens. I do not care about these games of former owners in the courts. I am not going to be on their side," said @ZelenskyyUa at a meeting with European Commissioner @VDombrovskis pic.twitter.com/C6I3ex9qyG — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 4 июня 2019 г.

Мендель в свою очередь едко ответила: "Могу начать на суржике, специально для "5 канала".

В продолжение разгоревшегося спора на странице СМИ отреагировали на слова Мендель. "Ну что ж. Еще раз поздравляем новоназначенную пресс-секретаршу, ш̶а̶н̶о̶в̶н̶і̶ ̶ч̶у̶в̶а̶к̶і̶ ̶т̶а̶ ̶ч̶у̶в̶і̶х̶і̶ высокодостойные господа. Надеемся, на "Интере" Вас научили не только суржику, но и правильно любить родину. Спасибо за Вашу работу", – написали журналисты.

Ну, що ж. Ще раз вітаємо новопризначену прес-секретарку, ̶ш̶а̶н̶о̶в̶н̶і̶ ̶ч̶у̶в̶а̶к̶і̶ ̶т̶а̶ ̶ч̶у̶в̶і̶х̶і̶ високодостойні пані та панове. Сподіваємось, на "Інтері" Вас навчили не лише суржику, а й правильно любіть родіну. Дякуємо за Вашу роботу, @IuliiaMendel. https://t.co/Zy2MSQeaYa — 5 канал 🇺🇦🇪🇺 (@5channel) 5 июня 2019 г.

Пресс-секретарь или бодигард?

Пожалуй, самым громким конфликтом между Мендель и представителями прессы случился в Нью-Йорке, куда Зеленский отправился на открытие очередной сессии Генассамблеи ООН.

Там журналист программы "Схемы" Сергей Андрушко попытался задать вопрос Владимиру Зеленскому, но защищая своего начальника, Мендель буквально грудью бросилась на журналиста и силой оттолкнула его от президента.

Поступку пресс-секретаря возмутились не только украинские, но и зарубежные журналисты. Зарубежный журналист Кристофер Миллер в Twitter опубликовал видео "нападения" Мендель на журналиста Сергея Андрушко.

"Зеленский дает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве", – отметил он.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) 26 сентября 2019 г.

Вместе с этим инцидентом, журналисты вспомнили и другие инциденты, когда Мендель буквально препятствовала журналистской деятельности.

Так, на форуме YES в Киеве пресс-секретарь демонстративно отодвинула от Зеленского журналиста "Украинской правды" Романа Кравца, перебежав с одной стороны на другую. При этом, пресс-секретарь президента шла бок о бок с журналистом на протяжении всего его разговора с главой государства.

На других кадрах, опубликованных журналистами "Схем" она набросилась на корреспондента "Радио Свобода" Кристофера Миллера, отталкивая его от Зеленского и предлагая "выпить кофе".

Ось ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста @radiosvoboda Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумі YES.



Публікуємо повне відео інциденту з перекладом pic.twitter.com/mznKwVRqOP — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) 27 сентября 2019 г.

Позже Мендель также отметилась некорректным поведением и на большом пресс-марафоне Зеленского. Пресс-секретарь то и дело отваживала "надоедливых" журналистов, которые выполняли свою работу, от украинского президента.

Секс-скандалы в Раде

Пожалуй, для количества новостей на секс-тематику среди народных избранников стоит посвящать отдельную статью, но попробуем уместить все скандалы в сокращенном варианте.

"Анал – табу"

Публикация переписки нардепа от "Слуги народа" и главы комитета ВР по вопросам внешней политики Богдана Яременка с представительницами секс-индустрии, по праву стало самым громким скандалом в Верховной Раде.

Богдан Яременко "24 канал"

Во время заседания парламента договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой через чат знакомств. Незнакомка, в свою очередь, назвала свои условия.

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", – ответила она.

Фото переписки разнеслись по всем СМИ, и Яременко не придумал ничего лучше, как назвать эту ситуацию спланированной “информационной операцией” против журналистов. Мол, захотел специально попасть в такую историю, чтобы критиковать журналистов за фейки. К своему оправданию даже привлек свою жену, сообщив, мол она поблагодарила своего мужа за переписку с проституткой.

Однако к вечеру Яременко признал правдивость переписки и извинился перед супругой, детьми и президентом Владимиром Зеленским. Но это не спасло депутата от политического краха, мандата его правда лишать не стали, но должность главы комитета внешней политики он потерял.

"Зачесалось"

Из более ранних скандалов невозможно не упомянуть занимательное видео с нардепом от "ОПЗЖ" Ильей Кивой. Так журналисты на видео засняли, как после разговора с некой девушкой Юлией, нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха. В этот момент слышно, как спикер Рады Дмитрий Разумков обсуждал один из законопроектов.

Илья Кива УНИАН

Многие посчитали эти странные жесты “рукоблудием” прямо в парламенте. Народный избранник же пояснил, что просто в тот момент “зачесалось”.

"Зеленая кнопочка"

Буквально в первые дни работы новой Рады на скандальной переписке попалась нардеп от “Слуги народа” Елена Криворучкина. Она прямо в зале заседаний переписывалась с человеком, который у нее в телефоне записан как "Любимый". Получилось все вот так:

Любимый: – Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: – Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: – Кнопочка любит, я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: – Знаешь, знаешь.

Любимый: – Лен, ты где?

Криворучкина: – Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

"Тр*хать себя не дам!"

Народный депутат от "Слуги" Анатолий Остапенко прямо во время заседания Рады якобы вел "интимную" переписку с мужчиной. Так, между двумя мужчинами якобы состоялся такой диалог:

Л. Сильченко: Сейчас в Киеве.

А. Остапенко: Привет. На завтра.

Л. Сильченко: В костюме с бабочкой?

А. Остапенко: Нет, в трусах.

Л. Сильченко: Трах*ть себя не дам.

А. Остапенко: Смешно.

Секс на новом матрасе

Не так давно ряды любителей "клубнички" пополнила и председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая переписывалась о сексе на "новом матрасе" со своим мужем во время заседания Верховной Рады.

Галина Третьякова "Цензор"

Из сфотографированного смс-сообщения можно увидеть, что супруг Третьяковой заказал новый матрас, на что депутат очень эмоционально отреагировала на такую новость и написала, что любит его еще сильнее новый матрас.

"Урааааааааа. Люблю тебя еще сильнее за матрас. Секс на новом матрасе. Урааааа", – написала Третьякова.

Попов отреагировал на это смеющимися смайликами.

"Пляшут стриптизерши"

Не Верховной Радой единой, в Нацбанке Украины тоже умеют развлекаться, по крайне мере, это видно из опубликовано видео с корпоратива финучреждения.

Ролик опубликовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский: "Деградация Нацбанка достигла новой вершины. Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши", – написал он.

Впрочем, позже стало известно, что никаких стриптизерш не было, а девушки на видео вероятно были подтанцовкой одного из выступающих на к

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал