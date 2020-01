"Я не л*х, анал-табу и стриптизерши": топ-скандальных новостей за 2019 год

Уходящий 2019 год для Украины ознаменовался рядом важнейших событий и новостей, которые освещались украинскими и мировыми СМИ. Но не едиными серьезными, будь то политическими, или экономическими сообщениями, пестрили заголовки новостных сайтов.

Анал-табу и секс на новом матрасе, "черти" в горсовете, стриптизерши в НБУ, "я не лох" от Владимира Зеленского, и это далеко не все яркие новости, над которыми смеялись украинцы и массово обсуждали их в сети.

OBOZREVATEL предлагает вам подборку самых ярких и читаемых треш-новостей за последний год.

Естественно, самым главным событием уходящего года, стали очередные выборы президента Украины, на которых неожиданно для многих выиграл комик Владимир Зеленский. Вполне логично, что СМИ следят за каждым шагом новоизбранного главы государства, который между тем "радует" журналистов громкими и скандальными заявлениями.

Буквально спустя пару месяцев после инаугурации, во время своего визита на Киевщину Зеленский со словами "выйди от сюда, разбойник" выгнал из зала совещаний секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

"Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то про человека, который очень много кричит. Я в своем возрасте, мне 42 года, видел очень много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член "Батьківщини", секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по ч. 3 ст.142 УК Украины "Разбой", связанный с причинением тяжких телесных повреждений... Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - еxit. Идите", – сорвался Зеленский.

Однако Годунок не согласился с ним и вступил в словесную перепалку. "Смски ему дают читать, глупости всякие!" - сказал он, вспомнив слова во время инаугурации, что "все мы президенты".

Зеленский ответил: "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи". Далее заседание продолжилось без чиновника, но в конце президент вновь о нем вспомнил, сказав: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта".

Эта фраза стала вирусной в интернете, дав почву для народного творчества.

На очередном совещании, только уже на Закарпатье, украинцы заприметили довольно странное поведение Зеленского. В сеть начали сливать видео, под которым многие пользователи стали предполагать, что поведение главы государства связано с якобы приемом наркотических веществ.

На кадрах видно, как президент на фоне остальных спикеров нервно ерзает на стуле, несколько раз захотел выпить воды, а также особое внимание привлекает его уставшее лицо. Исходя из этого в сети и поставили Зеленскому соответствующий "диагноз", проигнорировав версии усталости или недомогания.

"Вот это его штырит", "Добкин-младший отдыхает", "Либо с бодуна, либо после кайфа", "под кайфом 100%", "реально торчок, тут только слепой не увидит", - пишут в сети.

Эта фраза, пожалуй, стала самой крылатой в списке украинского президента после "чертей". А все случилось во время поездки Зеленского в поселок Золотое – один из участков разведения войск на Донбассе. На месте находились добровольцы АТО, которые выступали против отвода сил и средств, их встреча сопровождалась скандальным диалогом.

В эмоциональном разговоре с ветераном полка "Азов" и политиком от партии Национальный корпус Денисом Янтарем Зеленский грубо ответил военному и потребовал убрать оружие из поселка.

Все началось с того, что ветеран спросил у Зеленского, планирует ли он встретиться с участниками акции "Нет капитуляции", однако президент заявил: "Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему".

Пресс-секретарь не отстает от своего работодателя, а порой и дает ему фору то и дело попадая в очередные скандалы. В основном свои претензии к Юлии Мендель высказывают журналисты украинских СМИ, так как пресс-секретарь неоднократно попадалась на абсолютно хамском поведении с представителями прессы.

Так один из первых скандалов разгорелся под постом "5 канала" в Twitter. Находясь вместе с главой государства в Брюсселе, Мендель публиковала его заявления на официальных страницах в соцсетях. При этом, в Facebook публикации в основном были изложены на украинском, а в Twitter – на английском языке.

Под заявлением Зеленского о ПриватБанке журналисты попросили Мендель перевести текст на украинский. "Чтоб не возникало "мєня нє так понялі, журналісти нєправільно пєрєвєлі", – написали в Twitter.

"As for Privatbank, I will protect only the state, only citizens. I do not care about these games of former owners in the courts. I am not going to be on their side," said @ZelenskyyUa at a meeting with European Commissioner @VDombrovskis pic.twitter.com/C6I3ex9qyG