ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Топ-пропагандистка Кремля срочно госпитализирована

1.8тЧитать материал на украинском

Главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян была экстренно госпитализирована.

Инцидент произошел после встречи женщины с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщает Telegram-канал "RT на русском".

В своем Telegram-канале Симоньян объяснила, что у входа ее встретила юристка ФБК, после чего стала задавать ей вопросы и снимать на камеру.

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

РИА Новости

"Полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые "эховцы" не упрятали меня в кабинет Венедиктова (главного редактор "Эхо Москвы")", — написала она.

Пост Маргариты Симоньян

Пост Маргариты Симоньян

t.me/s/margaritasimonyan

Кроме того, Симоньян подчеркнула, что беременна:

"Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо".

На видео главный редактор RT замечает, что "об интервью надо договариваться, как и положено, через пресс-службу", и просит сотрудников "Эха Москвы" "изолировать её, поскольку ей нельзя нервничать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова ярко высмеяла "предвыборный" ролик пропагандистки Путина, в котором она возомнила из себя кандидата в президенты Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Маргарита СимоньянВладимир Путин
Место
РоссияМосква
Тег
скандалы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel