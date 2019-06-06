Топ-пропагандистка Кремля срочно госпитализирована

Главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян была экстренно госпитализирована.
Инцидент произошел после встречи женщины с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщает Telegram-канал "RT на русском".
В своем Telegram-канале Симоньян объяснила, что у входа ее встретила юристка ФБК, после чего стала задавать ей вопросы и снимать на камеру.
Маргарита Симоньян
РИА Новости
"Полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые "эховцы" не упрятали меня в кабинет Венедиктова (главного редактор "Эхо Москвы")", — написала она.
Пост Маргариты Симоньян
t.me/s/margaritasimonyan
Кроме того, Симоньян подчеркнула, что беременна:
"Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо".
На видео главный редактор RT замечает, что "об интервью надо договариваться, как и положено, через пресс-службу", и просит сотрудников "Эха Москвы" "изолировать её, поскольку ей нельзя нервничать".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова ярко высмеяла "предвыборный" ролик пропагандистки Путина, в котором она возомнила из себя кандидата в президенты Украины.
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