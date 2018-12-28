ДЕРЖАВНА МОВА

- введені мовні квоти на телебаченні (мінімум 75%)

- збільшились мовні квоти на радіо (мінімум 35%)

- прийнятий у першому читанні законопроект про мову

ДИПЛОМАТІЯ

- ЄС подовжив економічні санкції проти РФ ще на півроку

- Трамп продовжив ще на рік дію декількох пакетів санкцій проти РФ, запроваджених Обамою після анексії Криму Росією

- Конгрес США ухвалив три важливі резолюції щодо України (про Голодомор, "Північний потік-2" і російську агресію в Керченській протоці)

- добилися, щоб Росію не повернули до ПАРЄ

Новости Заслуги Путина перед Украиной

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

- прихід в Україну лоукостера Ryanair з квітками від 10 євро

- прихід в Україну світових брендів IKEA і H&M

- частка ЄС в структурі українського експорту зросла з 40,5% до більше 42%

- Кабмін схвалив проект угоди про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем

ФІНАНСИ

- співпраця з МВФ продовжена, отримання кредитів дозволило міжнародним резервам України зрости до п’ятирічного максимуму

- Нафтогаз відсудив $2,56 млрд у Газпрома, а Ощадбанк відсудив $1,3 млрд у Росії

- Рада підтримала перехід на середньострокове (трирічне) бюджетне планування

Новости Зеленский как симптом серьезной болезни Украины

СПОРТ

- українець Олександр Абраменко здобув золоту медаль у фристайлі на зимовій Олімпіаді

- фінал Ліги Чемпіонів відбувся в Києві, зіграв "Реал Мадрид" проти "Ліверпулю"

- 17-річна українка Дар’я Білодід стала наймолодшою в історії чемпіонкою світу з дзюдо

- українець Михайло Романчук виграв чемпіонат світу з плавання на дистанції 1500 м

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

- стартувала реформа фінансування охорони здоров’я, яка дозволила підняти зарплату лікарям (наприклад, у лікарні Нової Каховки зарплата лікарів 15-16 тис. грн, а в усіх вінницьких лікарнях до 25-29 тис. грн)

ОСВІТА

- бюджет на освіту був більший на 53 млрд грн, а зарплати вчителів зросли на 25%

- стартувала реформа "Нова українська школа", з 1 вересня усі перші класи навчаються за новим стандартом, спрямованим не на запам’ятовування фактів, а на розвиток

компетентностей

ВІРА І ЦЕРКВА

- скасування листа 1686 року, яке надавало право Патріарху Московському висвячувати Київського митрополита

- зняття накладеної Москвою анафеми на предстоятелів УПЦ КП Філарета і УАПЦ Макарія

- проведення Об’єднавчого собору і обрання Епіфанія предстоятелем Православної Церкви України

ОБОРОНА Й АРМІЯ

- новий закон про нацбезпеку, який адаптує українське законодавство до стандартів НАТО

- нове вітання "Слава Україні" у ЗСУ і Нацполіції, замість радянсько-російського "Бажаю здоров’я"

- НАТО передало ЗСУ комунікаційне військове обладнання

- США безкоштовно надали Україні 35 пускових установок і 210 бойових ракет "Джавелін", а також два патрульні катери класу Island

Звичайно, можна знайти і багато зради в тих самих сферах. Але давайте цінувати позитивні зміни, які відбулися. Бо наступного року через президентські та парламентські вибори перемог буде однозначно менше як за якістю, так і за кількістю.