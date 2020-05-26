Топ-менеджера "Укрзалізниці" обвинили в избиении сожительницы: он уволен. Фото и видео 18+

Бывшая сожительница директора по развитию бизнеса "Укрзалізниці" Андрея Рязанцева обвинила его в систематическом избиении.

В компании сообщили, что он уволен с должности. Заявление опубликовано на странице "Укрзалізниці" в Facebook (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

Топ-менеджера "Укрзалізниці" обвинили в избиении сожительницы

"Правление АО "Укрзалізниця" считает, что все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей. В данным момент Андрей Рязанцев не является сотрудником компании", – сказано в заявлении.

Топ-менеджера "Укрзалізниці" обвинили в избиении сожительницы Стопкор

Накануне было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, ударил женщину.

По данным портала "Стопкор", видео им прислала бывшая сожительница Наталья Ночвай.

Топ-менеджера "Укрзалізниці" обвинили в избиении сожительницы Стопкор

Она рассказала, что на протяжении года их сожительства чиновник постоянно избивал ее. Она предоставила справки, согласно которым у женщины было сотрясение мозга и сломаны ребра.

Топ-менеджера "Укрзалізниці" обвинили в избиении сожительницы Стопкор

Топ-менеджера "Укрзалізниці" обвинили в избиении сожительницы Стопкор

Топ-менеджера "Укрзалізниці" обвинили в избиении сожительницы Стопкор

Ночвай уверяет, что за год у нее трижды диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Также женщина призналась, что почти сразу же после сожительства Рязанцев вел себя неадекватно, ревновал, запрещал свободно передвигаться и общаться с другими людьми.

Топ-менеджера "Укрзалізниці" обвинили в избиении сожительницы Скриншот видео Стопкор

"Меня постоянно закрывали в квартире без возможности выйти, а телефон был полностью синхронизирован с его телефоном, чтобы он мог смотреть, с кем я общаюсь. Мне было запрещено общаться с моими друзьями и родственниками, он постоянно вел переписку с моими знакомыми от моего имени", – рассказала бывшая сожительница.

(На видео присутствуют сцены насилия)

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины. Суд арестовал двоих правоохранителей Сергею Сулиму и Николая Кузива.

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