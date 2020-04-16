Топ-чиновница Минздрава заразилась коронавирусом: первые подробности

У руководителя департамента здравоохранения Запорожской областной государственной администрации Виктории Клименко диагностировали коронавирус.

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Об этом вечером четверга, 16 апреля, сообщили местные СМИ. Вскоре информацию изданию Forpost подтвердила и сама чиновница.

В частности, она отметила, что получила положительный результат теста, поэтому сейчас находится на больничном. Чувствует себя женщина хорошо, но призналась, что должна ограничить себя от контактов с коллегами.

Виктория Клименко заразилась коронавирусом

"У меня нет клиники, я сделала тест профилактически, поскольку, как вы знаете, в облсовете были случаи инфицирования. Тест положительный, но чувствую я абсолютно нормально, никаких симптомов пока не проявлялось", – сказала Клименко.

По ее словам, она не подозревает, от кого именно могла подхватить вирус. Говорит, что не ходила никуда, кроме работы, даже в магазин и аптеку.

"Если на самом деле так и было, то вирус и источник заражения госпожи Клименко именно в ОГА", – констатирует издание.

Отмечается, что отныне все, кто контактировал с чиновницей, обязаны пойти на самоизоляцию. При этом известно, что на своем посту в период пандемии она общалась с большинством руководителей областного уровня.

В частности, Виктория Клименко присутствовала на последней сессии областного совета, где она прогнозировала, что в области будет 8600 больных и по меньшей мере 700 умерших от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 16 апреля, в Украине официально подтвержден 4161 случай заражения коронавирусом COVID-19.