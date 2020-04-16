Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Во времена СССР существовало множество настольных игр, которые скрашивали досуг детей.

Портал "Пикабу" собрал самые популярные "настолки", о которых мечтали многие советские дети. Для таких игр нужна была не только удача, но и ловкость, реакция и логическое мышление.

Хоккей

В игре нужно было хоккеистами забросить шайбу в ворота, управляя при помощи направляющих ручек.

Футбол

В игре нужно было "оттягивать" футболистов и запускать мяч следующему игроку или же сразу в ворота.

Баскетбол

Данная игра была очень похожа на футбол, только мячик нужно было забросить в корзину.

Морской бой

В "Морской бой" играли не только на бумаге, но была сделана специальная настольная игра по тому же принципу.

За рулем

Игра "За рулем" была неким симулятором вождения автомобиля. Вращающийся диск создавал иллюзию того, что машина действительно едет. Также были "настоящие" педали, руль и коробка передач.

Мототрек

В этой игре нужно сначала собрать гоночную трассу, а затем там проводить гонки. Мотоциклисты спускались по наклонной поверхности трассы, а наверх их затаскивал специальный подъемник, который работал от батареек.

Ткацкий станок

Для девочек был придуман маленький ткацкий станок. В это игре наглядно показывали процесс ткачества.

Азбука Морзе

Эта игра была несколько специфическая, но благодаря ей дети узнавали, что такое основы радиосвязи.

Бегемотики

Суть этой игры была в том, чтобы "бегемотики" проглотили как можно больше шариков.

Набрось кольцо

Игрокам нужно было набрасывать кольца на специальные штырьки. Каждая удачная попытка награждалась определенным количеством баллов.

Кегли

В игре нужно было запустить шарик, который раскачивался на веревочке. Каждая из кеглей имела свою ценность, за которые насчитывали очки.

Мини-бильярд

Эта игра была мини копией взрослого бильярда. Только вместо кия была палочка на пружинке, которую перед ударом нужно было оттягивать на себя.

Рулетка

Советское казино называлось "Карусель-лото" и имело все атрибуты азартной игры: игральное поле и фишки, а игроки делали ставки.

Пинбол

Игра разумеется не называлась пинбол, но принцип был таким же. Нужно было запускать шарик и зарабатывать очки в зависимости от траектории его движения.

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