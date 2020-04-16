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17 апреля • обновлено в 02:23
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Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

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Во времена СССР существовало множество настольных игр, которые скрашивали досуг детей.

Портал "Пикабу" собрал самые популярные "настолки", о которых мечтали многие советские дети. Для таких игр нужна была не только удача, но и ловкость, реакция и логическое мышление.

Хоккей

В игре нужно было хоккеистами забросить шайбу в ворота, управляя при помощи направляющих ручек.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Футбол

В игре нужно было "оттягивать" футболистов и запускать мяч следующему игроку или же сразу в ворота.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Баскетбол

Данная игра была очень похожа на футбол, только мячик нужно было забросить в корзину.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Морской бой

В "Морской бой" играли не только на бумаге, но была сделана специальная настольная игра по тому же принципу.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

За рулем

Игра "За рулем" была неким симулятором вождения автомобиля. Вращающийся диск создавал иллюзию того, что машина действительно едет. Также были "настоящие" педали, руль и коробка передач.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Мототрек

В этой игре нужно сначала собрать гоночную трассу, а затем там проводить гонки. Мотоциклисты спускались по наклонной поверхности трассы, а наверх их затаскивал специальный подъемник, который работал от батареек.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Ткацкий станок

Для девочек был придуман маленький ткацкий станок. В это игре наглядно показывали процесс ткачества.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Азбука Морзе

Эта игра была несколько специфическая, но благодаря ей дети узнавали, что такое основы радиосвязи.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Бегемотики

Суть этой игры была в том, чтобы "бегемотики" проглотили как можно больше шариков.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Набрось кольцо

Игрокам нужно было набрасывать кольца на специальные штырьки. Каждая удачная попытка награждалась определенным количеством баллов.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Кегли

В игре нужно было запустить шарик, который раскачивался на веревочке. Каждая из кеглей имела свою ценность, за которые насчитывали очки.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Мини-бильярд

Эта игра была мини копией взрослого бильярда. Только вместо кия была палочка на пружинке, которую перед ударом нужно было оттягивать на себя.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Рулетка

Советское казино называлось "Карусель-лото" и имело все атрибуты азартной игры: игральное поле и фишки, а игроки делали ставки.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

Пинбол

Игра разумеется не называлась пинбол, но принцип был таким же. Нужно было запускать шарик и зарабатывать очки в зависимости от траектории его движения.

Топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали дети

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
СССР дети
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