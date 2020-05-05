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5 мая • обновлено в 11:29
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Топ-10 в Европе: Украина поднялась в рейтинге самых сильных армий мира

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Украина заняла 27 место в рейтинге Global Firepower по совокупности военной мощи среди 138 стран мира. При этом среди стран Европы Украина на 9 месте из 50.

Индекс Украины в 2020 году составил 0,4457 (0,0000 считается "идеальным"). При этом в 2019 года наша страна была на 29 месте, передает АрміяInform.

Сообщается, что численность армии Украины составила 250 тысяч военных, резерв – 1 млн. В составе авиации – 121 вертолет (включая штурмовые), 48 истребителей, 25 штурмовиков, 32 транспортника и 76 учебных самолетов.

Топ-10 в Европе: Украина поднялась в рейтинге самых сильных армий мира

В наземные силы Украины входит 2 026 танков, 10 135 бронемашин, 738 единиц самоходной артиллерии, 2 040 артустановок и пушек, 430 ракетных систем.

Флот Украины состоит из одного фрегата, 11 патрульных боевых катеров и один тральщик (спецкорабль с возможностями установки минных заграждений).

В топ-5 сильнейших армий мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония. В конце рейтинга – Сьера-Леоне, Суринам, Сомали, Либерия и Бутан.

В Европе самая сильная армия у Франции, Британии и Италии. На последние места попали Словения, Латвия и Эстония.

Топ-10 в Европе: Украина поднялась в рейтинге самых сильных армий мира

Отметим, что рейтинг Global Firepower учитывает 55 показателей, среди которых количество оружия, военной техники, численность армии, транспортная инфраструктура, военный бюджет и тому подобное.

Согласно отчету Стокгольмского института проблем мира (SIPRI) в 2019 году на все армии мира потратили 1917 млрд долларов или 2,2% мирового ВВП( около 249 долларов на человека).

Топ-10 в Европе: Украина поднялась в рейтинге самых сильных армий мира

Украина по объему расходов поднялась с 41 на 35 место. Наша страна потратила в 2019 году на оборону, по данным SIPRI, 5,2 млрд долларов. Рост с предыдущим годом составил 9,3%.

Топ-10 в Европе: Украина поднялась в рейтинге самых сильных армий мира

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины попали в престижный рейтинг армий мира издания Global Firepower.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
военные рейтинг Вооруженные силы Украины
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