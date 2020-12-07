Топ-10 грандиозных строительных проектов мира, которые не дожили до сегодняшнего дня

За долгую историю существования мира во всех уголках планеты были осуществлены тысячи грандиозных строительных проектов, впечатляющих своими масштабами и величием. Но дожить до сегодняшнего дня и порадовать глаз наших современников было суждено не всем. Человеческие планы меняются, и какие-то объекты становятся не нужны, какие-то начинают мешать, а у каких-то, оказывается, есть период эксплуатации.

OBOZREVATEL решил рассказать о топ-10 огромных рукотворных сооружений из прошлого, которые по разным причинам не дожили до наших дней.

1. Бассейн "Москва" (1960-1991) – один из крупнейших открытых плавательных бассейнов мира, который установили на месте взорванного в 1931 году храме Христа Спасителя, где позже хотели построить легендарный Дворец Советов.

Демонтировали сооружение из-за его нерентабельности и возникшего движения за восстановление храма Христа Спасителя, который и стоит на этом месте с 1999 года.

Бассейн "Москва" демонтировали сооружение из-за его нерентабельности Twizz

2. Первое колесо обозрения, Чикаго (1893-1906) было впервые установлено на Всемирной колумбовской выставке в Чикаго. Его высота составляла 80 метров. Конструкция была создана как американский ответ на Эйфелеву башню, а создал ее инженер Джордж Вашингтон Гейл Феррис-младший.

После окончания выставки колесо несколько раз переносилось и в 1906 году было окончательно разобрано.

Первое колесо обозрения разобрали в 1906 году Twizz

3. Дора или "Толстый Густав", Германия (1941-1945). Артиллерийское оружие германской армии внушительных размеров было построено в 1941 году по заказу Адольфа Гитлера. Оно предназначалось для разрушения французской линии Мажино.

Параметры оружия и его эксплуатации поражают: вес орудия составлял 1350 тонн; для его подготовки требовалось 250 человек; скорострельность – 1 выстрел каждые 30-45 минут; вес снаряда мог достигать 7,1 тонны.

Находящаяся в Баварии "Дора" была взорвана немцами во время отступления в 1945 году.

Артиллерийское оружие "Дора" взорвали немцы во время отступления в 1945 году Twizz

4. Супертанкер Knock Nevis, Норвегия (1979-2009) – использовался для перевозки нефти и был самым большим плавательным объектом на планете за время своего существования.

Супертанкер Knock Nevis использовался для перевозки нефти Twizz

5. Хрустальный дворец в Лондоне (1851) – был построен из стекла, чугуна и дерева специально к Всемирной выставке 1851 года в лондонском Гайд-парке. Мог вместить до 14 тысяч посетителей. Дворец был разобран и перенесен на юго-восток Лондона после окончания выставки. В 1936 году полностью сгорел при пожаре.

Хрустальный дворец в Лондоне сгорел в 1936 году Twizz

6. Шагающий экскаватор Big Muskie, Огайо, США (1969-1999) – крупнейший движущийся механизм в истории, который 30 лет проработал на угольном разрезе, добыл более 20 000 000 тонн угля, после чего был демонтирован.

Шагающий экскаватор демонтировали после 30 лет работы Twizz

7. Пароход "Грейт Истерн" или "Левиафан", Великобритания (1858-1890) – самый большой парусник в истории, а также огромнейший корабль до 20 века, который прекратили использовать в 1874 году, а демонтировать начали в 1888 году, что заняло целых 18 месяцев.

"Левиафан" прекратили использовать в 1874 году Twizz

8. Царь-танк, Россия (1914-1915) колёсный танк со спицами высотой 9 метром. Для его эксплуатации требовался экипаж из 15 человек. Был признан непригодным для военных действий, прослужив всего лишь год.

Царь-танк был признан непригодным для военных действий Twizz

9. Стадион Кингдом, Сиэтл (1976-2000) – был универсальным и использовался не только для спортивных соревнований, но и для других мероприятий. Снесли сооружение при помощи контролируемого взрыва (это до сих пор самое большое по объёму здание демонтированное подобным образом). На его месте соорудили новый стадион Сенчури Линк-филд.

Стадион Кингдом снесли, чтобы построить новый Twizz

10. Зингер-билдинг, Нью-Йорк (1908-1967) – в свое время был самым высоким зданием мира (187 метров). Но в 60-х годах коммерческое использование здания было признано неэффективным из-за малой площади. Небоскреб был снесен, освободив место для для нового — так был возведён 226-метровый Уан-Либерти-Плаза.

Зингер-билдинг был снесен, освободив место для для нового Twizz

Также ранее были опубликованы необычные здания СРСР, которые удивили довольно смелыми образами, несмотря на устоявшееся мнение, что в те времена строили только однообразные железобетонные общественные здания, которым было присуще отсутствие декоративных излишеств.

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-15 замков Украины, которые восхищают своим видом. Среди них – могущественные и красивые, – построенные в разное время и с разным предназначением.