Топ-10 грандиозных строительных проектов мира, которые не дожили до сегодняшнего дня

За долгую историю существования мира во всех уголках планеты были осуществлены тысячи грандиозных строительных проектов, впечатляющих своими масштабами и величием. Но дожить до сегодняшнего дня и порадовать глаз наших современников было суждено не всем. Человеческие планы меняются, и какие-то объекты становятся не нужны, какие-то начинают мешать, а у каких-то, оказывается, есть период эксплуатации.

OBOZREVATEL решил рассказать о топ-10 огромных рукотворных сооружений из прошлого, которые по разным причинам не дожили до наших дней.

1. Бассейн "Москва" (1960-1991) – один из крупнейших открытых плавательных бассейнов мира, который установили на месте взорванного в 1931 году храме Христа Спасителя, где позже хотели построить легендарный Дворец Советов.

Демонтировали сооружение из-за его нерентабельности и возникшего движения за восстановление храма Христа Спасителя, который и стоит на этом месте с 1999 года.

2. Первое колесо обозрения, Чикаго (1893-1906) было впервые установлено на Всемирной колумбовской выставке в Чикаго. Его высота составляла 80 метров. Конструкция была создана как американский ответ на Эйфелеву башню, а создал ее инженер Джордж Вашингтон Гейл Феррис-младший.

После окончания выставки колесо несколько раз переносилось и в 1906 году было окончательно разобрано.

3. Дора или "Толстый Густав", Германия (1941-1945). Артиллерийское оружие германской армии внушительных размеров было построено в 1941 году по заказу Адольфа Гитлера. Оно предназначалось для разрушения французской линии Мажино.

Параметры оружия и его эксплуатации поражают: вес орудия составлял 1350 тонн; для его подготовки требовалось 250 человек; скорострельность – 1 выстрел каждые 30-45 минут; вес снаряда мог достигать 7,1 тонны.

Находящаяся в Баварии "Дора" была взорвана немцами во время отступления в 1945 году.

4. Супертанкер Knock Nevis, Норвегия (1979-2009) – использовался для перевозки нефти и был самым большим плавательным объектом на планете за время своего существования.

5. Хрустальный дворец в Лондоне (1851) – был построен из стекла, чугуна и дерева специально к Всемирной выставке 1851 года в лондонском Гайд-парке. Мог вместить до 14 тысяч посетителей. Дворец был разобран и перенесен на юго-восток Лондона после окончания выставки. В 1936 году полностью сгорел при пожаре.

6. Шагающий экскаватор Big Muskie, Огайо, США (1969-1999) – крупнейший движущийся механизм в истории, который 30 лет проработал на угольном разрезе, добыл более 20 000 000 тонн угля, после чего был демонтирован.

7. Пароход "Грейт Истерн" или "Левиафан", Великобритания (1858-1890) – самый большой парусник в истории, а также огромнейший корабль до 20 века, который прекратили использовать в 1874 году, а демонтировать начали в 1888 году, что заняло целых 18 месяцев.

8. Царь-танк, Россия (1914-1915) колёсный танк со спицами высотой 9 метром. Для его эксплуатации требовался экипаж из 15 человек. Был признан непригодным для военных действий, прослужив всего лишь год.

9. Стадион Кингдом, Сиэтл (1976-2000) – был универсальным и использовался не только для спортивных соревнований, но и для других мероприятий. Снесли сооружение при помощи контролируемого взрыва (это до сих пор самое большое по объёму здание демонтированное подобным образом). На его месте соорудили новый стадион Сенчури Линк-филд.

10. Зингер-билдинг, Нью-Йорк (1908-1967) – в свое время был самым высоким зданием мира (187 метров). Но в 60-х годах коммерческое использование здания было признано неэффективным из-за малой площади. Небоскреб был снесен, освободив место для для нового — так был возведён 226-метровый Уан-Либерти-Плаза.

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