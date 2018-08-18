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Тонут машины: город на Закарпатье ушел под воду

9.8тЧитать новость на украинском

В восточные районы Закарпатья вслед за другими регионами Украины пришли проливные дожди. Так, вечером 17 августа мощный ливень буквально затопил город Рахов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Местные жители массово делятся в социальных сетях фотографиями последствий разбушевавшейся стихии — полностью затопленными улицами и машинами, тонущими в потоках воды, сообщает "Апостроф".

Отмечается, что ливень шел всего полчаса, но из-за снесенной с гор древесины был перекрыт поток Буркут. Вода вышла из берегов и затопила центральную часть города, которая расположена в низине.

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Из подтопленных домов пришлось эвакуировать и поселить в районную больницу семерых жителей города.

Гроза в Рахове

"Апостроф"

Гроза в Рахове

"Апостроф"

Гроза в Рахове

"Апостроф"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гроза сильно затопила Львов. На улицах города было по пояс воды. Из-за этого во многих местах образовались огромные пробки.

Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Anti-banderos
Anti-banderos
Теперь власти скажут - и холодная централизованная вода в хохляндии не нужна.
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0
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Хохлы готовятся встречать подводные лодки Нато.
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3
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Пигин Макс
Пигин Макс
Прям сразу видно, что снимки сделаны в Европе.
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