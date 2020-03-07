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7 марта • обновлено в 09:42
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Тонны мусора из Украины приплыли в ЕС: жуткие фото ЧП

2.5т
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Тонны пластикового мусора из Украины приплыли по реке Тыса в Венгрию из-за сезонных паводков.

Местные экологи круглосуточно ликвидируют чрезвычайное происшествие с помощью спецтехники и просто руками, пишет местное издание Haromhatar (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Чтобы остановить наплыв бытовых отходов из Закарпатья, реку "перекрылили" баржами. Из нее вылавливают в основном пластиковые бутылки и пакеты.

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Тонны мусора из Украины приплыли в Венгрию

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети появилось видео того, как жители Венгрии перекрывают реку Тиса в городе Кишкора при помощи специальных барж, чтобы выловить тонны мусора, который плывет из Украины.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Венгрия
Теги
Утилизация мусора Пластик
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А причину-то какую придумали - "из-за сезонных паводков"! При чем тут какие-то паводки? Теперь так cкотство человеческое называется?
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Швайнляндия
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ужас! Это люди в Закарпатье так любят свою землю, что загадили ее до крайности. И здесь упоминается паводок. На на днях на Обозе была статья, что зима была сухая, воды не хватает и паводков не будет.
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