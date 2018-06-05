Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля

Вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине вышел на финишную прямую.

Напомним его предысторию. 17 апреля президент Украины анонсировал создание единой украинской церкви. 18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею. 19 апреля Верховная Рада поддержала его.

И вот, 3 июня Петр Порошенко заявил о том, что Константинопольский патриархат может предоставить Томос – документ об автокефалии церкви – к 28 июля, к очередной годовщине Крещения Руси.

Как известно, на прошлой неделе состоялся Синод Константинопольского патриархата, но в его итоговом документе не был упомянут Томос для Украины.

Значит ли это, что вопрос снова "завис"? Какие препятствия остаются на сегодняшний день? И, наконец, какова позиция двух наибольших православных конфессий Украины на этот счет?

Своим мнением об этом "участке фронта" с OBOZREVATEL поделились: народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский, глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) и глава Информационного управления Киевской патриархии, архиепископ Евстратий (Зоря).

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Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), президент Украинской ассоциации религиозной свободы ВИКТОР ЕЛЕНСКИЙ

- Синод Константинопольского патриархата завершился на прошлой неделе, но в его коммюнике ничего не сказано о Томосе для Украинской православной церкви.

Но патриарх Варфоломей продолжает консультации. Он присутствует на Синоде Элладской церкви, который проходит в Афинах. Я думаю, что он хочет проконсультироваться с эллинистическим миром.

Но в целом о том, что происходит, мы можем судить по косвенным признакам. Это, в частности, активность патриарха Варфоломея в греческом мире, его внимание к украинским верующим и риторика Москвы, которая от объятий с Константинополем перешла к возведению на него хулы.

- Поясните сугубо технический вопрос. Если решение о предоставлении Томоса не принято на Синоде, оно может быть принять как-то иначе?

- Не следует придавать особого внимания юридическим моментам.

Специальной процедуры предоставления автокефалии не существует, она нигде не прописана. Есть традиции, есть каноны и правила вселенских соборов неразделенной церкви.

Но процедура не была согласована – в большой степени из-за позиции Москвы.

Понятно, что вокруг этого вопроса много спекуляций в американском смысле – когда мы начинаем рассуждать, не имея для этого достаточной фактологической базы.

Мы знаем, что патриарх Варфоломей хочет довести эту историю до конца, он имеет на руках все необходимые обращения. Думаю, сейчас идет дипломатическая борьба. Москва борется за то, чтобы мы никогда не получили автокефалии, а у нас, конечно, другие планы.

Информатор Киев

- Действительно ли сегодня вопрос автокефалии зависит от единственного человека – патриарха Варфоломея?

- В большой степени это зависит от него, хотя главный экклезиалистический принцип православия – соборность. Именно поэтому патриарх Варфоломей так настаивал на созыве Всеправославного собора, который состоялся на Крите в 2016 году.

Там мог решаться вопрос о том, как, кто и при каких условиях предоставляет автокефалию, но в последний момент этот вопрос был снят с повестки дня, и Московская патриархия решила не участвовать в соборе.

Это в большой степени развязывает руки патриарху Варфоломею, поскольку он "первый по чести" в мировом православии, и ему, в частности, отведена роль разрешения конфликтных ситуаций в церкви.

Я думаю, в праве Константинопольской церкви предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

- Может ли патриарху Варфоломею грозить опасность – с учетом накала страстей в этом вопросе? Какой-нибудь компромат?

- Нет, все компроматы, которые можно было использовать против него, уже использованы.

Например, факт, который Московская церковь считала компроматом – его служба в турецкой армии. Более того – они осуществили спецоперацию против Вселенского патриарха, пытаясь привязать его к путчу против Эрдогана в позапрошлом году.

Мы видим, что российские спецслужбы активно работают с целью недопущения этой автокефалии. Российская дипломатия работает в том же направлении. Наша "пятая колонна" тоже направлена на это.

По большому счету, это участок фронта.

Благовест-инфо

Глава Информационно-просветительского отдела УПЦ АРХИЕПИСКОП КЛИМЕНТ (Вечеря)

- По вашим прогнозам, будет ли предоставлен Томос? Если да, то может ли это событие произойти до 28 июля?

- До сегодня мне неизвестно ни об одном заявлении представителей Константинопольского патриархата о перспективах предоставления Томоса, ни тем более о каких-то датах. По этой причине я не могу делать предположения, которые бы не основывались на официальных заявлениях. Собственно говоря, и неформально никто из епископов Константинопольского патриархата и словом не обмолвился на эту тему.

Поэтому, откуда получена информация об этом представителями украинской власти – достоверно не известно никому в церковной среде.

- Есть ли определенные признаки, по которым можно четко спрогнозировать, в каком направлении будут развиваться события?

- Дело в том, что Синод Константинопольского патриархата состоялся на прошлой неделе. В опубликованной информации о его решениях нет ни единого слова об Украине или об Украинской православной церкви.

Поэтому говорить о каких-то перспективах участия патриарха Варфоломея в изменении статуса украинского православия можно только без привязки к реальности.

- Если о Томосе не идет речь в решении Синода, можно ожидать какого-то дополнительного документа?

- Многие украинские эксперты в сфере религии делали заявления о том, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви должно было бы быть принято на Синоде Константинопольского патриархата.

Когда появлялись сомнения в реализации этих прогнозов, то в СМИ появились вбросы относительно отмены этого Синода либо его переноса на неопределённый срок. На самом деле Синод состоялся в свое время, и никакого решения о предоставлении особого канонического статуса нашей церкви на нем принято не было.

С одной стороны это говорит о том, что Константинопольский патриархат с уважением отнёсся к обращению украинских политиков, однако свои решения он формирует, исходят из законов жизни церковной, а не политической.

С другой стороны - общество в очередной раз убедилось в том, насколько далеки от реальности отечественные религиозные эксперты, которые массово тиражировали фейки на тему Синода.

- Если так или иначе это решение будет принято, каким образом это скажется на УПЦ?

- Мы же не можем рассуждать о вещах, никаких оснований для которых не дал Константинопольский патриархат.

Повторюсь, что на сегодняшний день ни один спикер этого патриархата не произнёс ни единой фразы, которая бы подтверждала факт предоставления автокефалии Украинской православной церкви, тем более в том крайне либеральном формате, как это было представлено в СМИ - с признанием раскольников, игнорированием позиции канонической церкви и т.д.

Сибирская католическая газета

Глава Информационного управления Киевской патриархии, АРХИЕПИСКОП ЕВСТРАТИЙ (Зоря)

- Как вы оцениваете перспективы предоставления Томоса? Есть ли уверенность на 100%? На 50%?

- На сегодня мы имеем по многим каналам заверения, что решение о Томосе будет принято в близкой перспективе. Это подтверждают также и публичные сигналы, комментарии различных лиц, имеющих собственные источники во Вселенской патриархии.

Относительно процента, то могу сказать так - уверенность значительно ближе к 100%, чем к 50%.

- Какие препятствия имеются на сегодня?

- Главное препятствие - широкомасштабное скоординированное противодействие со стороны России, в частности Московского патриархата.

Фактически задействованы все инструменты - от церковной дипломатии до спецслужб - чтобы помешать делу.

Направлений несколько - влиять на Вселенскую патриархию с целью хотя бы отсрочить решение, потому что полностью заблокировать его Москва уже, кажется, не надеется. Влиять на поместные церкви, распространяя различную пропаганду, запугивая "великим расколом", и тому подобным. Влиять на украинское общество, распространяя через связанных с ней политиков ужасные слухи о "религиозной войне, захвате храмов" и тому подобное.

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Но все эти направления не достигают той цели, которую Москва ставит перед собой.

А насчет того, что в решениях текущей сессии Синода нет тех или иных упоминаний - разве это не логично, что когда решение еще не принято, то и упоминания о нем не делают?

Сессия Синода в Константинопольском патриархате собирается ежемесячно, и на любой из них вопрос может быть вынесен для окончательного решения.

До сих пор происходит выполнение предыдущего решения - об информировании других церквей, и уже ряд церквей официально проинформированы со стороны Вселенского патриархата. Кажется логичным, что, когда будут завершены внутренние процедуры, Вселенский патриарх вынесет вопрос на рассмотрение Синода для финального решения.