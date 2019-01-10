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Томос вернулся в Украину: первые подробности

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Томос об автокефалии Православной церкви Украины, который подписали все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле, вернулся в Украину.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ривне (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Сегодня утром (10 января. - Ред.) Томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ривне", - сказал он.

После его заявления свиток был внесен в храм священнослужителями и продемонстрирован присутствующим в храме.

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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Проверите его на наличие миши Джери этого кита томоса .
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Кобилінська Наталія
Кобилінська Наталія
З БОГОМ !!!
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Кобилінська Наталія, .Наверное правильно с Аллахом
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CARGO 100
CARGO 100
"Большой пшик" вернулся?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
CARGO 100, большой пшик это мелкий путя, ты попутал с будуна)))
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