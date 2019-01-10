Томос вернулся в Украину: первые подробности

Томос об автокефалии Православной церкви Украины, который подписали все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле, вернулся в Украину.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ривне (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Сегодня утром (10 января. - Ред.) Томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ривне", - сказал он.

После его заявления свиток был внесен в храм священнослужителями и продемонстрирован присутствующим в храме.

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