Томос вернется на Фанар: что это значит

Томос об автокефалии православной церкви Украины вернется на некоторое время на Фанар (греческий район Стамбула, где находится резиденция Вселенского патриарха) для подписи всеми членами Синода.
Причину объяснил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, передает Интерфакс-Украина.
"Томос будет до вечера (понедельника – Ред.) выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ… В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата", – сказал Юраш в ходе трансляции на украинских телеканалах Рождественской литургии из Софийского собора в понедельник в Киеве.
А буквально через два дня состоится Синод, после чего Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях.
Вручение Томоса
facebook.com/petroporoshenko
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса. 6 января на Божественной литургии Томос вручили.
В понедельник митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
Свиток Томоса после литургии в Софийском соборе будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской ("Малая София").
На Софийской площади собрались сотни людей, которые наблюдали трансляцию праздничной службы на большом экране, а затем будут иметь возможность увидеть свиток Томоса.
Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.