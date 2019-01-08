Томос увезли из Украины в Турцию: появились новые подробности

Томос об автокефалии Православной церкви Украины увезли из Киева в Стамбул, где его должны заверить 11 членов Священного синода.

Об этом рассказал представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания отец Иван Сидор после божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Томос, который был передан, он настоящий, он с подписью Вселенского патриарха Варфоломея. Но согласно процедуре там должны быть подписи архиереев, участвующих в Синоде Константинопольского патриархата", - заявил он.

Подписание Томоса Патриархом Варфоломеем Укринформ

"Синод Константинопольского патриархата заседает каждый месяц, 9 числа. Решение о передаче Томоса было 6 января, за три дня до Синода. Поэтому такая процедура. Это нормальные вещи", - добавил Сидор.

По его словам, нужно понимать, что решение о предоставлении Украине автокефалии вносится в кодекс святой большой Константинопольской церкви.

"6 января митрополит Епифаний и украинские епископы служили литургию со Вселенским патриархом и это является главным свидетельством того, что церковь-мать нас признает и принимает в свою семью. А то, что нет нескольких подписей - это технические вещи", - подчеркнул Сидор.

Кроме того, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) подтвердил, что Томос забрали из храма Софии Киевской.

"Да, забрали", - ответил он на вопрос о наличии грамоты в Соборе под своим постом в Facebook.

Ранее Минкульт заявлял, что Томос об автокефалии украинской церкви не будут везти в Стамбул для подписи всеми членами Синода Вселенского Патриархата.

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