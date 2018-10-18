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Томос Украине: УПЦ МП уличили в очередном ''прогибе'' под РПЦ

5.4тЧитать материал на украинском

Украинская православная церковь Московского патриархата в очередной раз подтвердила свою полную зависимость от Русской православной церкви, выполнив постановление Синода РПЦ о разрыве с Константинопольским патриархатом.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий (Зоря), опубликовав распоряжение управляющего делами УПЦ МП митрополита Антония.

Он напомнил, что Митрополит Онуфрий, как член Синода РПЦ, тоже ответственный за решение о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

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Томос Украине: УПЦ МП уличили в очередном ''прогибе'' под РПЦ

Однако в распоряжении митрополита Антония запрет сослужения подается так, будто это решение лично митрополита Онуфрия. И ни слова о том, что это просто выполнение решений Синода РПЦ, отметил священнослужитель.

"Ведь как тогда объяснить, что "УПЦ - полностью независимые от МП в управлении", а выполняет постановления Синода МП автоматически, даже без собственного обсуждения на Синоде Митрополии, пусть и формального?" - добавил Евстратий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом. От Украины на заседании присутствовали глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и запорожский митрополит Лука.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МПРПЦКонстантинопольский патриархат
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Мир Миру
Мир Миру
Позиция руководства УПЦ Московского патриархата юридически зафиксирована. Теперь юристам от Кабинета Министров надо работать над вопросом расторжения договоров аренды помещений государственных Лавр.
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Круглов Александр
Круглов Александр
Совершенно правильно поступил Его Святейшество Онуфрий - с еретиками-папистами, иезуитом Варфоломеем в данном случае запрещают общаться и тем более сослужить вместе и причащаться Правила Святых Апостолов: "Аще кто из клира, или мирянин отлученный от общения церковного, или недостойный приятия в клир, отшед, в ином граде принят будет без представительной грамоты: да будет отлучен и приявший и приятый." 12 Апостольское Правило. (Ап. 13, 32, 33; IV Всел. 11, 13; Трул. 17; Антиох. 6, 7, 8, 11; Лаод. 41, 42; Сердик. 9; Карф. 23, 106).
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Круглов Александр, ватоправославный, высрался? Иди свечку Путину ставь и помолися на Кирилла.
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Галицький Данило
Галицький Данило
А есть ли в УПЦ мп истенно верующие в бога? Знают ли они откуда пришло хрестианство на нашу тереторию? Секта мокшанская не только своровала у Украины-Руси историю, она ещё хочет спереть у Вселенского Патриархата право на принятие решений. Не видать вам сектанты мокшанские СССР(Сталинской Северной Сортирии Рассеи) теперь православия, как своей дырки в прямую кишку, а потому ВАМКРЫШ! Смею напомнить вам кацапы, что вы ДБ! В квадрате. Чёрном. Малевича.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Галицький Данило, Ты дурак или дебил?Ты хоть сам понял хуйло чего нацарапал?Просто умиляет количество религиозных эхсПЕРдов в недостране рагулии,ты бы хоть прочитал чего нибудь про иерархию и принятие решений в православной церкви,а потом делал глубокомысленные высеры,действительно видимо в рагулии остались одни имбицылы,дебил дебилом погоняет,убожество блядь тупорылое.
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