Томос Украине: УПЦ МП уличили в очередном ''прогибе'' под РПЦ

Украинская православная церковь Московского патриархата в очередной раз подтвердила свою полную зависимость от Русской православной церкви, выполнив постановление Синода РПЦ о разрыве с Константинопольским патриархатом.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий (Зоря), опубликовав распоряжение управляющего делами УПЦ МП митрополита Антония.

Он напомнил, что Митрополит Онуфрий, как член Синода РПЦ, тоже ответственный за решение о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

Однако в распоряжении митрополита Антония запрет сослужения подается так, будто это решение лично митрополита Онуфрия. И ни слова о том, что это просто выполнение решений Синода РПЦ, отметил священнослужитель.

"Ведь как тогда объяснить, что "УПЦ - полностью независимые от МП в управлении", а выполняет постановления Синода МП автоматически, даже без собственного обсуждения на Синоде Митрополии, пусть и формального?" - добавил Евстратий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом. От Украины на заседании присутствовали глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и запорожский митрополит Лука.