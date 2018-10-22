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Томос Украине: стало известно, какая часть УПЦ МП войдет в Единую церковь

3.1тЧитать материал на украинском

На данный момент процесс объединения украинских православных церквей поддерживают примерно 10 епископов Московского патриархата.

Об этом в колонке на "Главреде" написал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

Он пояснил, что сколько из них примет участие в объединительном соборе, будет понятно в процессе его непосредственной подготовки.

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"Но можно прогнозировать, что со временем, уже после получения Томоса, большинство тех, кто сейчас в Московском патриархате, войдут в объединение с Украинской церковью. По моим прогнозам, это будет продолжаться несколько лет и в итоге не менее двух третей тех, кто есть в МП, войдут в Украинскую церковь", - добавил Евстратий.

Священнослужитель сообщил, что на пост предстоятеля Единой церкви до сих пор нет ни одной кандидатуры, кроме кандидатуры патриарха УПЦ КП Филарета. Однако гипотетически можно сказать, что Собор может выбрать любого достойного иерарха из числа украинских архиереев, которые примут в нем участие.

"Если говорить о возможности избрания митрополита Онуфрия, то надо отметить, что до сих пор он никак не проявлял желания быть участником объединительного процесса. Поэтому вопрос, может ли он возглавить Единую поместную церковь - чисто риторический", - добавил архиепископ.

Евстратий подчеркнул, что сорвать процесс объединения церквей уже невозможно, поскольку для него создана прочная каноническая база, и к довершению есть сильная воля как в Украине, так и со стороны Вселенского патриархата.

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"Однако попытки помешать этому процессу будут, и конечными инициаторами таких попыток является московские силы как за рубежом, так и здесь, в Украине. Поэтому наша общая задача - и церквей, и государства, и общества в целом - не допустить того, чтобы они имели хотя бы малейший успех", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евстратий рассказал, как Томос Украине разрушил планы Кремля.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МПУАПЦКонстантинопольский патриархат
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Сухова Дарья
Сухова Дарья
Бог в помощь Украинской Единой Церкви. Всё будет Украина!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Секта ваши бандеры не признана православными церквями, скачите фашисты в ад)))
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