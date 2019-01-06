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Томос получен: Гозман предрек Украине тройной удар

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Российская Федерация может использовать три варианта для дальнейшего расшатывания ситуации в Украине из-за получения ею Томоса.

Об этом OBOZREVATEL сообщил российский оппозиционный политик Леонид Гозман, отметив, что Русская православная церковь не является церковью в полном смысле этого слова, ее создал Иосиф Сталин в 1943 году как государственную структуру.

"РПЦ являлась и будет являться инструментом влияния нашего руководства на страны, на территории которых находятся наши приходы. Соответственно, ослабление РПЦ – это ослабление возможностей нашего влияния, поэтому они недовольны получением Украиной Томоса", – говорит россиянин.

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Гозман назвал три линии поведения, которые может выбрать Кремль для попыток дестабилизации в Украине.

"Во-первых, они будут давить на священников МП, чтобы они ни в коем случае не присоединялись к ПЦУ, и пока, как мне кажется, она это делает довольно успешно", – считает он.

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Во-вторых, по мнению политика, России выгодно создавать различные провокации на религиозной почве с помощью агрессивно настроенных националистов.

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"В-третьих, они будут стараться влиять, и уже влияют на различные церковные организации, прежде всего на поместные православные церкви с тем, чтобы те негативно отнеслись к вашему выбору, или как минимум дистанцировались от того, что происходит сейчас в Украине. Вот по этим трем направлениям они будут работать", – добавил Гозман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Леонид Гозман
Место
Украина
Тег
Новости России
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Что бы ни делала Педерашка, так как она хочет, уже не будет. Томос Украиной получен, разрыв официально оформлен, РПЦ - созданная Сталиным чекистская структура на базе Греко-восточной церкви. Таким образом, она не обладает ни правоспособностью, ни дееспособностью.
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