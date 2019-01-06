Томос получен: Гозман предрек Украине тройной удар

Российская Федерация может использовать три варианта для дальнейшего расшатывания ситуации в Украине из-за получения ею Томоса.
Об этом OBOZREVATEL сообщил российский оппозиционный политик Леонид Гозман, отметив, что Русская православная церковь не является церковью в полном смысле этого слова, ее создал Иосиф Сталин в 1943 году как государственную структуру.
"РПЦ являлась и будет являться инструментом влияния нашего руководства на страны, на территории которых находятся наши приходы. Соответственно, ослабление РПЦ – это ослабление возможностей нашего влияния, поэтому они недовольны получением Украиной Томоса", – говорит россиянин.
Гозман назвал три линии поведения, которые может выбрать Кремль для попыток дестабилизации в Украине.
"Во-первых, они будут давить на священников МП, чтобы они ни в коем случае не присоединялись к ПЦУ, и пока, как мне кажется, она это делает довольно успешно", – считает он.
Объединительный собор в Киеве
Униан
Во-вторых, по мнению политика, России выгодно создавать различные провокации на религиозной почве с помощью агрессивно настроенных националистов.
"В-третьих, они будут стараться влиять, и уже влияют на различные церковные организации, прежде всего на поместные православные церкви с тем, чтобы те негативно отнеслись к вашему выбору, или как минимум дистанцировались от того, что происходит сейчас в Украине. Вот по этим трем направлениям они будут работать", – добавил Гозман.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая православная церковь в Украине и избран ее глава митрополит Епифаний.
Против Томоса для Украины выступала РПЦ, ее также поддержала Белорусская православная церковь. Позже против ПЦУ выступила Сербская и Польская православная церковь.
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