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Томос Украине: Епифаний заявил о своем первом решении

9.6тЧитать материал на украинском

Глава новосозданной единой Православной церкви Украины Митрополит Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского патриарха, собирается сразу сформировать руководящие органы.

Об этом сам Митрополит рассказал в интервью ТСН.Тиждень, отметив, что все решения будут формироваться на основе норм устава прописанных в Томосе, который ему предоставят 6 января, после его сослужения с Вселенским патриархом на Фанаре.

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"Первым решением нам, конечно, нужно сформировать соответствующие руководящие органы, потому что на Объединительном соборе мы приняли устав, но он будет утвержден Томосом, потому что устав построен на нормах, которые прописаны в Томосе. После получения Томоса мы станем уже полноценной автокефальной православной церковью, признанной Всемирным православием. В дальнейшем мы будем стараться общаться с другими поместными церквами, которые признают решения Вселенского патриарха", - рассказал Митрополит Епифаний.

Томос Украине: Епифаний заявил о своем первом решении

facebook.com/epifaniy

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые значимые факты биографии 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Фантастично ! Найкраща мить у нашому житті 21 сторіччя !
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