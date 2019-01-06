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Томос привезли в Украину

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Вечером в воскресенье, 6 января, в Киев привезли Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Как сообщили в эфире телеканала "Прямий", исторический документ был доставлен из Стамбула самолетом.

"Нам достоверно известно, что Томос Уже в Украине. Его кортежем доставят в Софию", — заявили в эфире.

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Томос привезли в Украину

Твиттер Петра Порошенко

Томос привезли в Украину

LIGA.net

Напомним, что Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей подписал в субботу, 5 января.

6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручили митрополиту Православной церкви Украины Епифанию. Президент Украины Петр Порошенко назвал это событие настоящим чудом.

"Томос – фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", – заявил он.

OBOZREVATEL накануне публиковал перевод текста Томоса. Также в сети появились фото и видео исторического момента.

В Русской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем, назвав этот документ "простой бумагой". Реакция представителей Московского патриархата в Украине не отличалась от позиции РПЦ.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Томос который похож на Фалос, любят хохлы это дело подержаться за него.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Свинарям торжественно привезли святое свиное корыто
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Троли и др . нечисть - подскажите, где можно посмотреть на томос гунипыни - в архивах кгб и их приемников ?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Олег Пикетов, нигде. РПЦ как и УПЦ канонические церкви и им разрешение турецких проходимцев не требуется. Матчасть дружище, великая сила.
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