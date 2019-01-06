Томос привезли в Украину

Вечером в воскресенье, 6 января, в Киев привезли Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Как сообщили в эфире телеканала "Прямий", исторический документ был доставлен из Стамбула самолетом.
"Нам достоверно известно, что Томос Уже в Украине. Его кортежем доставят в Софию", — заявили в эфире.
Твиттер Петра Порошенко
LIGA.net
Напомним, что Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей подписал в субботу, 5 января.
6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручили митрополиту Православной церкви Украины Епифанию. Президент Украины Петр Порошенко назвал это событие настоящим чудом.
"Томос – фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", – заявил он.
OBOZREVATEL накануне публиковал перевод текста Томоса. Также в сети появились фото и видео исторического момента.
В Русской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем, назвав этот документ "простой бумагой". Реакция представителей Московского патриархата в Украине не отличалась от позиции РПЦ.
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