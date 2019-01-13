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''Томос от Сталина'': Порошенко жестко потроллил РПЦ

1.2тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко жестко прошелся по Российской Православной Церкви. Их независимость он назвал "подписанной Сталиным".

Это произошло на благодарственном молебне в честь получения Томоса, который состоялся в Виннице. Порошенко также напомнил о чудовищном давлении со стороны России на процесс становления независимой украинской церкви.

Порошенко на молебне за Томос

Порошенко на молебне за Томос

president.gov.ua

"И вот сейчас наша церковь является канонической. А пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их Томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда – ее не спрячешь", – заявил глава государства.

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Он также добавил, что сейчас никто не способен помешать Украине, которая освобождается от ярма московской церкви и московской империи. И заверил, что получение Томоса – это только начало.

"Никто не способен остановить украинцев на пути к нашей свободе, в Европейский Союз", – подчеркнул Порошенко.

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
УкраинаТомосУПЦ КПУПЦ МПРПЦ
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
кацапня, а гундяй нынче в каком звании? или он просто барыга сигаретный? где ваш Томос, ватные суки?!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
алкаш вроде же попрощался уже остаточно с нами,а жить без нас не может,создатель партии Регионов )))
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Дебил президент-дебилы его народ.
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