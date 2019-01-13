''Томос от Сталина'': Порошенко жестко потроллил РПЦ

Президент Украины Петр Порошенко жестко прошелся по Российской Православной Церкви. Их независимость он назвал "подписанной Сталиным".
Это произошло на благодарственном молебне в честь получения Томоса, который состоялся в Виннице. Порошенко также напомнил о чудовищном давлении со стороны России на процесс становления независимой украинской церкви.
Порошенко на молебне за Томос
president.gov.ua
"И вот сейчас наша церковь является канонической. А пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их Томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда – ее не спрячешь", – заявил глава государства.
Он также добавил, что сейчас никто не способен помешать Украине, которая освобождается от ярма московской церкви и московской империи. И заверил, что получение Томоса – это только начало.
"Никто не способен остановить украинцев на пути к нашей свободе, в Европейский Союз", – подчеркнул Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского патриархата.
9 января все члены Синода Вселенского патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
10 января документ вернулся в Украину. Его показали прихожанам Свято-Покровского кафедрального собора.
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