Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов - архимандрит

Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, но процесс рецепции другими церквями может быть длительным.

Такое заявление сделал архимандрит УПЦ Московского патриархата Кирилл (Говорун) в эфире "5 канала", передает "Интерфакс-Украина".

"Я скажу своего рода сенсацию: томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал - писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире. И тексты, которые он пишет, канонические - они абсолютно совершенные. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности. К нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов", - отметил архимандрит.

По его словам, Константинопольский патриархат задействует определенную процедуру предоставления томоса, которая предусматривает, что это прерогатива Константинопольского патриархата.

"Это давняя инициатива, истоки которой со времен Византийской империи. И на основе этой прерогативы, права Константинополя среди православных церквей, он будет давать эту автокефалию", - подчеркнул он.

Архимандрит также добавил, что после начнется процесс рецепции автокефалии со стороны других православных церквей.

"Сейчас согласия православных церквей не требуется. Оно не предвидится этой процедурой", - добавил священнослужитель.

На втором этапе, по его мнению, могут быть проблемы.

"Это займет определенное время. Это может быть довольно длительное время. Какие-то технические моменты рецепции остаются. Но главная проблема решена", - резюмировал архимандрит.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви17 апреля. По его словам, епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею. 19 апреля Верховная Рада его поддержала.

В свою очередь, в Украинской Православной Церкви Московского патриархата заявили, что Вселенский Патриархат не предпримет шагов по предоставлению томоса.

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