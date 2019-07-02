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"Томос навредил Украине": Филарет назвал виновника "раскола"

1.1тЧитать материал на украинском

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Томос якобы принес стране только вред и виновен в этом пятый президент Петр Порошенко.

Такое мнение выразил он в интервью телеканалу ZIK. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Филарет заявил, что в рамках договоренностей с Порошенко и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием было решено, что последний будет представлять церковь только в международном сообществе, фактически же ею руководить должен был почетный патриарх.

"Но на деле получилось не так. Томос мы получили, но этот Томос Украине принес больше вреда, чем пользы, потому что разделил большую церковь Киевского патриархата на две части", – сказал он.

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Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

rbc.ua

При этом Филарет назвал виновника "раскола", о котором он говорит. По словам патриарха, вина лежит на Порошенко, так как глава государства якобы подписывал тайные соглашения с Константинополем в обход него, которые поставили ПЦУ в зависимость.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит ЕпифанийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Роде зміїний! Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста." (Вiд Матвiя 12:34)
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