"Томос навредил Украине": Филарет назвал виновника "раскола"

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Томос якобы принес стране только вред и виновен в этом пятый президент Петр Порошенко.

Такое мнение выразил он в интервью телеканалу ZIK. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Филарет заявил, что в рамках договоренностей с Порошенко и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием было решено, что последний будет представлять церковь только в международном сообществе, фактически же ею руководить должен был почетный патриарх.

"Но на деле получилось не так. Томос мы получили, но этот Томос Украине принес больше вреда, чем пользы, потому что разделил большую церковь Киевского патриархата на две части", – сказал он.

Патриарх Филарет rbc.ua

При этом Филарет назвал виновника "раскола", о котором он говорит. По словам патриарха, вина лежит на Порошенко, так как глава государства якобы подписывал тайные соглашения с Константинополем в обход него, которые поставили ПЦУ в зависимость.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Также в ПЦУ заявили, что такие действия Почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".

Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.

"Собор" Филарета состоялся 20 июня. Православная церковь Украины заявила, что не признает его, назвав решения никчемными в юридическом и каноническом плане.

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