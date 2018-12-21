"Томос, домой!" Российским пропагандистам ярко показали всю "гниль" Московского патриархата

СБУ выпустила буклеты, посвященные террористической деятельности спецслужб РФ на территории Украины и использовании Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата.

На слова пропагандистов о том, что Украина записала якобы всех без исключения священников УПЦ МП в агенты России, украинская журналистка Янина Соколова в своей программе отметила:

"Да, до такого еще надо додуматься. Потому что такого никто не писал! Ты прочитал буклет и неправильно его запомнил. Я тебе все поясню: там было написано, что существовали прецеденты сотрудничества некоторых священников с ФСБ и террористическими организациями. Я сейчас все объясню: вот мандаринка, вкусная и ароматная, но есть в ней гнильца. Так вот, в буклете написано: дети, обратите внимание на гниль! Возьмите, уберите ее, а потом все остальное спокойно ешьте", — "на пальцах" объяснила ситуацию ведущая.

Янина Соколова

Она подчеркнула, что СБУ предоставила именно факты.

"Иерей МП Владислав Лапердин награжден медалью "Защитник Новороссии". Протоирей МП Александр Авдюгин похвастался уничтожением украинского танка. Андрей Новиков ,протоирей МП, считает "киборгов" захватчиками Донецкого аэропорта, а Моторолу, Гиви и "ополченцев" — его защитниками. Вот мы смотрим на то, как ваши священники святят ракеты, какие ваши отцы "блаженные и миролюбивые", как вы "возлюбили ближнего своего", и хочется сказать только одно: "Томос, домой!" — иронично закончила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские контрразведчики разоблачили механизм спецслужб России по "внедрению" в страну своих агентов под видом псевдоцерковников.