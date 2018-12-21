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"Томос, домой!" Российским пропагандистам ярко показали всю "гниль" Московского патриархата

7.8тЧитать материал на украинском

СБУ выпустила буклеты, посвященные террористической деятельности спецслужб РФ на территории Украины и использовании Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата.

На слова пропагандистов о том, что Украина записала якобы всех без исключения священников УПЦ МП в агенты России, украинская журналистка Янина Соколова в своей программе отметила:

"Да, до такого еще надо додуматься. Потому что такого никто не писал! Ты прочитал буклет и неправильно его запомнил. Я тебе все поясню: там было написано, что существовали прецеденты сотрудничества некоторых священников с ФСБ и террористическими организациями. Я сейчас все объясню: вот мандаринка, вкусная и ароматная, но есть в ней гнильца. Так вот, в буклете написано: дети, обратите внимание на гниль! Возьмите, уберите ее, а потом все остальное спокойно ешьте", — "на пальцах" объяснила ситуацию ведущая.

Янина Соколова

Янина Соколова

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Она подчеркнула, что СБУ предоставила именно факты.

"Иерей МП Владислав Лапердин награжден медалью "Защитник Новороссии". Протоирей МП Александр Авдюгин похвастался уничтожением украинского танка. Андрей Новиков ,протоирей МП, считает "киборгов" захватчиками Донецкого аэропорта, а Моторолу, Гиви и "ополченцев" — его защитниками. Вот мы смотрим на то, как ваши священники святят ракеты, какие ваши отцы "блаженные и миролюбивые", как вы "возлюбили ближнего своего", и хочется сказать только одно: "Томос, домой!" — иронично закончила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские контрразведчики разоблачили механизм спецслужб России по "внедрению" в страну своих агентов под видом псевдоцерковников.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
СБУУПЦ МПцерковный конфликт
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Дейман Алон
Дейман Алон
МацКВАцкий патриархат - это псевдоцерковь, состоящая в основном из рашистских силовиков-чекистов и никакого отношения к православию не имеющая.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А потом удивляются, почему и за что ликвидировали УПЦМП. Все правильно - за поддержку терроризма.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Бешенство Ватки, Нравится быть предвыборным посмешищем для Пети?
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Лжепатриарх непризнанного «Киевского патриархата» Филарет призвал к убийствам жителей Донбасса за их «грех голосования» на референдуме о независимости. «Не нужно думать, что население Донбасса невиновно в этих страданиях. Виновно!» — заявил псевдосвященник. «И свою вину должно искупить страданием и кровью», — добавил он, не уточнив, правда, как подобные призывы соответствуют христианской вере
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2 из 4 ответов | показать все
Дейман Алон
Дейман Алон
Бабаев: ты - опущенный репоед лаптекопытный, когда последний раз ТВ смотрел, а то тут советуешь муйню всякую или тебя держат возле параши и к телевизору не подпускают?!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Бешенство Ватки, Видео на ютубе легко находится, Тарас.
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