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Томос для Украины: священник напомнил знаковые слова первого главы УПЦ КП

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Создание единой поместной Украинской православной церкви стало возможным лишь при условии, которое озвучивал еще патриарх Мстислав – первый предстоятель УПЦ Киевского патриархата.

Об этом заявил в эфире ObozTV священник УПЦ КП Александр Дедюхин. По его словам, "Томос завоевали наши прихожане".

"Я вспоминаю нашего земляка, полтавца, первого патриарха Украинской церкви Мстислава. Он говорил – мир нас признает тогда, когда мы сами себя признаем. Мы себя признали, и миру ничего не осталось, как признать это вслед за нами", - заявил Дедюхин.

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"Мы уже Томос практически получили, осталось несколько технических моментов, но гораздо важнее, что происходит внутри с человеком, внутренний мир. Томос будет утвержден, я думаю, максимум до нового года", - считает он.

По словам священника УПЦ КП, "нам важно строить свою жизнь, двигаться в царство милосердия, а Томос – это хорошо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Дедюхин
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПцерковный конфликтединая церковьТомос
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
УПЦ КП как церковь ещё ни кто не признавал, а хохло сектанты уже святых отцов из себя изображают
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Мир Миру
Мир Миру
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА: "нам важно строить свою жизнь, двигаться в царство милосердия". Спасибо.
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