Томос для Украины: священник напомнил знаковые слова первого главы УПЦ КП

Создание единой поместной Украинской православной церкви стало возможным лишь при условии, которое озвучивал еще патриарх Мстислав – первый предстоятель УПЦ Киевского патриархата.

Об этом заявил в эфире ObozTV священник УПЦ КП Александр Дедюхин. По его словам, "Томос завоевали наши прихожане".

"Я вспоминаю нашего земляка, полтавца, первого патриарха Украинской церкви Мстислава. Он говорил – мир нас признает тогда, когда мы сами себя признаем. Мы себя признали, и миру ничего не осталось, как признать это вслед за нами", - заявил Дедюхин.

"Мы уже Томос практически получили, осталось несколько технических моментов, но гораздо важнее, что происходит внутри с человеком, внутренний мир. Томос будет утвержден, я думаю, максимум до нового года", - считает он.

По словам священника УПЦ КП, "нам важно строить свою жизнь, двигаться в царство милосердия, а Томос – это хорошо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.