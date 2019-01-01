Томос для Украины: Варфоломей назвал окончательную дату

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6 января Томос единой украинской православной церкви.

Как сказал патриарх в понедельник, 31 декабря, на новогодней церемонии, предоставление Томоса будет "великим и историческим событием".

"Здесь, в материнской церкви, они получат Томос об автокефалии. Было, как известно, много противодействия, очень жесткого противодействия этому историческому решению нашего Вселенского патриархата", — сказал он.

"Однако это не будет препятствием для нас, поскольку мы основываем наше решение на святых канонах, на привилегиях Вселенского патриархата, на порядке и традициях православия", — добавил Варфоломей.

Патриарх Варфоломей

Как сообщал OBOZREVATEL,