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Томос для Украины: Варфоломей назвал окончательную дату

6.3тЧитать материал на украинском

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6 января Томос единой украинской православной церкви.

Как сказал патриарх в понедельник, 31 декабря, на новогодней церемонии, предоставление Томоса будет "великим и историческим событием".

"Здесь, в материнской церкви, они получат Томос об автокефалии. Было, как известно, много противодействия, очень жесткого противодействия этому историческому решению нашего Вселенского патриархата", — сказал он.

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"Однако это не будет препятствием для нас, поскольку мы основываем наше решение на святых канонах, на привилегиях Вселенского патриархата, на порядке и традициях православия", — добавил Варфоломей.

Патриарх Варфоломей

Патриарх Варфоломей

Как сообщал OBOZREVATEL,

Персона
Патриарх Варфоломей
Место
Украина
Тег
Томос
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
А что у Бартоломью за спиной полощется? Я так полагаю, шо это превращается в политическое шоу, и весьма далеко от Христовой Церкви!
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Satkin Andrey, смерть кацапам!!
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Питон Каа
Питон Каа
Раскольники презираемы всеми православными патриархатами.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Питон Каа, смерть кацапам!
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Питон Каа
Питон Каа
Кот Мирослава, расскажи нам, бандерлог, как раскольник-патриарх Филарет просрал патриархию на Украине, посмеемся.
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