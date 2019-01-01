Томос для Украины: Варфоломей назвал окончательную дату

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6 января Томос единой украинской православной церкви.
Как сказал патриарх в понедельник, 31 декабря, на новогодней церемонии, предоставление Томоса будет "великим и историческим событием".
"Здесь, в материнской церкви, они получат Томос об автокефалии. Было, как известно, много противодействия, очень жесткого противодействия этому историческому решению нашего Вселенского патриархата", — сказал он.
"Однако это не будет препятствием для нас, поскольку мы основываем наше решение на святых канонах, на привилегиях Вселенского патриархата, на порядке и традициях православия", — добавил Варфоломей.
Патриарх Варфоломей
Как сообщал OBOZREVATEL,
14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.
Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.
В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собораи заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".
Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.