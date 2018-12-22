Томос для Украины: в Верховной Раде официально объявили о великом дне для христиан

Церемония передачи Томоса единой православной церкви Украины состоится 6 января.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил спикера Верховной Рады Андрея Парубия вместе с президентом Петром Порошенко и митрополитом Епифанием в Стамбул, сообщает пресс-служба ВРУ в Twitter.

"Уверен, что это великий для всех христиан день", — заявил Парубий.

Единая церковь Украины

.@AndriyParubiy повідомив, що Вселенський Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбулу разом з Президентом України @poroshenko і Митрополитом Епіфанієм для участі у церемонії отримання Томосу 6 січня 2019 року: "Впевнений, що це великий для всіх християн день" pic.twitter.com/h9PTseDXMk — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 22 декабря 2018 г.

Новости В России тоже захотели получить Томос

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Украина сделала важный шаг к появлению поместной церкви. На объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского Патриархата.

Предстоятелем независимой православной церкви Украины избран епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Предстоятель Константинопольского патриархата Варфоломей 6 января вручит ему Томос — документ, подтверждающий автокефалию.