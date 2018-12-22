МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Томос для Украины: в Верховной Раде официально объявили о великом дне для христиан

2.1тЧитать материал на украинском

Церемония передачи Томоса единой православной церкви Украины состоится 6 января.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил спикера Верховной Рады Андрея Парубия вместе с президентом Петром Порошенко и митрополитом Епифанием в Стамбул, сообщает пресс-служба ВРУ в Twitter.

"Уверен, что это великий для всех христиан день", — заявил Парубий.

Единая церковь Украины

Единая церковь Украины

Новости
В России тоже захотели получить Томос

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Украина сделала важный шаг к появлению поместной церкви. На объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского Патриархата.

Предстоятелем независимой православной церкви Украины избран епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Предстоятель Константинопольского патриархата Варфоломей 6 января вручит ему Томос — документ, подтверждающий автокефалию.

Персоны
Андрей ПарубийПетр ПорошенкоМарина ПорошенкоМитрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
церковный конфликтединая церковьТомос
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
7
Смешно
7
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Порадуем рашку прямой трансляцией
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дейман Алон
Дейман Алон
От этой новости гундяй и чухняво-плешивый утипутя рвут волосы у себя на жопе!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Без подписи турка в Бога верить нельзя?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Дейман Алон, Вселенский современный патриархат появился позже русского. Или ты забыл как турки Константинополь снесли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Дейман Алон
Дейман Алон
Poroshenko Petro, посмотришь еще как к этому "турку" побегут наперегонки Гундяй с шевкунчиком за благословлением Божьим!: Потому что рпц без Вселенского патриархата - это лживая секта чекистов, прикрывающаяся православием!:))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги