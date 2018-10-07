Томос для Украины: в Кабмине могут отобрать лавру у УПЦ МП

Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в государственной собственности, а УПЦ МП лишь арендует их.
На это в интервью "Главкому" обратил внимание директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, намекнув, что Кабмин может отобрать украинские лавры у Московской церкви.
По его словам, нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду Московскому патриархату.
"И поскольку Государство предоставило аренду, решать его дальнейшую судьбу - прерогатива государственных органов", - сказал чиновник.
По словам Юраша, если, например, будет понятно, что при передаче Лавр в аренду существовали нарушения, то это может стать основанием для пересмотра договора. "Это вопрос в компетенции Кабинета министров", - добавил он.
Также Юраш выразил уверенность в том, что Вселенский Патриарх уже не может отказать Украине в предоставлении Томоса, в том числе потому, что в противном случае это будет означать "большое дипломатическое поражение Константинополя".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа вероятная дата предоставления Украине Томоса.
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