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Томос для Украины: в Кабмине могут отобрать лавру у УПЦ МП

3.1тЧитать материал на украинском

Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в государственной собственности, а УПЦ МП лишь арендует их.

На это в интервью "Главкому" обратил внимание директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, намекнув, что Кабмин может отобрать украинские лавры у Московской церкви.

По его словам, нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду Московскому патриархату.

"И поскольку Государство предоставило аренду, решать его дальнейшую судьбу - прерогатива государственных органов", - сказал чиновник.

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По словам Юраша, если, например, будет понятно, что при передаче Лавр в аренду существовали нарушения, то это может стать основанием для пересмотра договора. "Это вопрос в компетенции Кабинета министров", - добавил он.

Также Юраш выразил уверенность в том, что Вселенский Патриарх уже не может отказать Украине в предоставлении Томоса, в том числе потому, что в противном случае это будет означать "большое дипломатическое поражение Константинополя".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа вероятная дата предоставления Украине Томоса.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Андрій Юраш
Место
Украина
Объекты
УПЦ МПКабинет министров УкраиныМинистерство культуры
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ОБозе з мой!!!
ОБозе з мой!!!
А ежели Путин опять попросит у Федерального Собрания использовать ВС РФ в Украине для защиты верующих, то кто будет стирать хохлам их шаровары? Неужели Варфоломей?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ну а чё, в Израиле Митрополита заточили в келью, священный огонь за гроши продают, в на Украине и подавно, Порошенко будет святым через год, после удара томасом.
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Malkovich Ivan
Malkovich Ivan
готуємось різати русню
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Malkovich Ivan, резалка не отросла ... ссыкун.
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Белый господин
Белый господин
Malkovich Ivan, давай начинай, а кизди тут.
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