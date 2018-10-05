Томос для Украины: СМИ узнали дату заседания синода Вселенского патриархата

Ближайшая сессия Синода Вселенского патриархата, на которой, предположительно, будет рассмотрен вопрос автокефалии Украины, состоится с 9 по 11 октября.

Об этом "Укринформу" сообщил источник, осведомленный с ситуацией. "Очередное заседание Священного синода Вселенского патриархата состоится по ранее утвержденной дате, то есть 9-11 октября", - сказал собеседник.

Ранее эту же дату называл пресс-секретарь УПЦ КП владыка Евстратий Зоря. По его словам, на Синоде будет рассматриваться отчет экзархов о подготовке к предоставлению УПЦ КП Томоса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".