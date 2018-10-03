Томос для Украины: РПЦ пошла на подлость по сценарию Сталина

Русская Православная Церковь (РПЦ) резко взялась за помощь предстоятелям поместных церквей для того, чтобы они выступили против автокефалии Украины.

Так, депутат Госдумы и советник мэра Москвы и Патриарха Кирилла Владимир Ресин бросился срочно достраивать для болгарской диаспоры храм в честь святого митрополита Киевского Киприана в Чертаново на юге столицы РФ, сообщает Telegram-канал "Церквач".

Кроме храма, там будет дом причта, предназначенный для проживания церковнослужителей, размер комплекса составит тысячу квадратных метров.

"Стройка шла ни шатко, ни валко с 2013 года, но теперь патриарху Кириллу понадобилась помощь патриарха Неофита в Украине. После скандального визита Кирилла в Софию не может быть и речи, чтобы Неофит стал бы вписываться за Москву просто так, поэтому "возлюбленному брату во Христе" приходится делать подарки", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что достраиваемый "большевистскими темпами" храм в Чертаново — только видимая часть расходов Патриархии на подкуп предстоятелей Поместных Церквей.

"Отчасти повторяется сюжет с подготовкой Сталиным Вселенского Собора 1948 года, который из-за сопротивления Константинопольского Патриархата остался в истории лишь всеправославным совещанием. Тогда Совмин выделил Московской Патриархии 2 тысяч долларов (сегодня это 2,5 миллиона долларов с учетом инфляции за 70 лет) для "помощи" предстоятелям православных церквей. Только сегодня деньги идут на "оборону", а не на попытки стать Третьим Римом", - уточняет "Церквач".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".