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Томос для Украины: РПЦ пошла на подлость по сценарию Сталина

6.2тЧитать материал на украинском

Русская Православная Церковь (РПЦ) резко взялась за помощь предстоятелям поместных церквей для того, чтобы они выступили против автокефалии Украины.

Так, депутат Госдумы и советник мэра Москвы и Патриарха Кирилла Владимир Ресин бросился срочно достраивать для болгарской диаспоры храм в честь святого митрополита Киевского Киприана в Чертаново на юге столицы РФ, сообщает Telegram-канал "Церквач".

Кроме храма, там будет дом причта, предназначенный для проживания церковнослужителей, размер комплекса составит тысячу квадратных метров.

"Стройка шла ни шатко, ни валко с 2013 года, но теперь патриарху Кириллу понадобилась помощь патриарха Неофита в Украине. После скандального визита Кирилла в Софию не может быть и речи, чтобы Неофит стал бы вписываться за Москву просто так, поэтому "возлюбленному брату во Христе" приходится делать подарки", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что достраиваемый "большевистскими темпами" храм в Чертаново — только видимая часть расходов Патриархии на подкуп предстоятелей Поместных Церквей.

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"Отчасти повторяется сюжет с подготовкой Сталиным Вселенского Собора 1948 года, который из-за сопротивления Константинопольского Патриархата остался в истории лишь всеправославным совещанием. Тогда Совмин выделил Московской Патриархии 2 тысяч долларов (сегодня это 2,5 миллиона долларов с учетом инфляции за 70 лет) для "помощи" предстоятелям православных церквей. Только сегодня деньги идут на "оборону", а не на попытки стать Третьим Римом", - уточняет "Церквач".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Россия
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Одни строят церкви, а бандеры только грабить умеют.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Дайте свiдомому быдлу Томас и они построят Третий Рим....вторую Францию, свiдома отара уже побудовала...и по куй что получился ньюГабон!!!
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Ященко Олег
Ященко Олег
Иваненко Виталий, ты просто свидомый пидоРашка.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Не, не, не... Ватоправославные, вопрос брать в рот или не брать - уже не стоит.
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Бешенство Ватки, Да все знают, что Украина сделала "правильный" выбор
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